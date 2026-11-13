Alrededor de 400 docentes de Baleares asisten a una jornada sobre competencia lectora

El conseller de Educación, Antoni Vera, durante la inauguración de un congreso - CAIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 400 docentes de Baleares participan en un Congreso para la Mejora de la Competencia Lectora, organizado por la Conselleria de Educación y Universidades, y que se celebra este viernes y sábado en el Palacio de Congresos de Palma.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha saludado a los docentes y ha recordado la importancia de la competencia lectora en el desarrollo personal y académico del alumnado.

La Conselleria ha remarcado que el congreso parte de la necesidad de reforzar una competencia esencial para el desarrollo académico y personal del alumnado, ya que la capacidad de leer, comprender e interpretar la información condiciona el aprendizaje en todas las áreas curriculares.

Para reducir las dificultades derivadas de la insularidad, se han previsto plazas subvencionadas para docentes de Menorca, Eivissa y Formentera, que incluyen el desplazamiento aéreo y una noche de alojamiento. Estas están dirigidas a los miembros de las comisiones de lectura de los centros participantes en el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora durante el curso 2026-2027, con un máximo de tres docentes por centro, así como a otros profesores, para quienes se han reservado 40 plazas por orden de inscripción.

El congreso cuenta con la participación de especialistas de referencia en el ámbito educativo, entre los que destacan Héctor Ruiz, Neus Sanmartí y Guadalupe Jover. La jornada inaugural ha incluido la ponencia de Héctor Ruiz, especialista en aprendizaje y ciencias cognitivas. Durante la segunda jornada, Sanmartí abordará la evaluación de la comprensión lectora desde las distintas áreas curriculares, mientras que Jover profundizará en los itinerarios de lectura literarios y no literarios.

Asimismo, Artur Cardell, del departamento de Inspección Educativa, ofrecerá una ponencia sobre el Plan de Lectura de Centro como instrumento para impulsar una estrategia compartida de mejora de la competencia lectora.

Una de las actividades centrales del congreso es la celebración de diez talleres prácticos especializados, que se desarrollan durante este viernes en dos sesiones. Los talleres abordan cuestiones como las dificultades en el aprendizaje lector, las estrategias de comprensión lectora, la conciencia fonológica, la lectura en las áreas no lingüísticas, los itinerarios lectores y los juegos lingüísticos.

El programa también incluye una mesa redonda titulada 'Esto no son chispas, son constelaciones', concebida como un espacio de reflexión e intercambio de experiencias educativas.

El congreso finalizará este sábado con las conclusiones de las jornadas y una clausura artística a cargo de Pere Mascaró y un grupo de alumnos de bachillerato. Los participantes que asistan a la totalidad de las actividades obtendrán una certificación de 12 horas de formación permanente del profesorado.