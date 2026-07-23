Alrededor de 800 hoteles de Mallorca se formarán sobre sostenibilidad para mejorar su gestión de residuos

El conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, con miembros de Ecovidrio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y Ecovidrio han lanzado 'Net Green Hotels', una iniciativa que promueve el reciclaje en unos 800 hoteles de la isla y que identifica la necesidades "reales" de los establecimientos en materia de sostenibilidad, separación selectiva y gestión de residuos.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, los hoteles adheridos podrán acceder gratis a una formación certificada en materia de sostenibilidad y gestión de residuos desarrollada por Ecovidrio.

Durante la presentación del proyecto, el conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, ha señalado que la propuesta nace para "reforzar la competitividad" del sector hotelero, mejorando la gestión de residuos y la recogida selectiva con el objetivo de avanzar a un modelo turístico "más comprometido con el entorno".

Además, ha detallado que la previsión es llegar a unos 800 hoteles de la isla que, además, podrán identificar sus principales necesidades y diseñar soluciones "eficaces" y "adaptadas".

FORMACIÓN GRATUITA

A través de la web netgreenhotels.es, los establecimientos hoteleros que se adhieran podrán acceder a un programa formativo compuesto por cuatro módulos interactivos sobre sostenibilidad, prevención, separación y gestión de residuos.

Cada módulo tendrá una duración de unos 30 minutos y abordará retos ambientales a los que se enfrenta el sector. El programa combinará datos, tendencias, vídeos, podcasts, actividades de autoevaluación y consejos prácticos para incorporar medidas sostenibles que mejoren el comportamiento ambiental de los hoteles.

'Net Green Hotels' incluirá también un estudio que analizará el grado de madurez del sector hotelero en sostenibilidad, detección de oportunidades de mejora y diseño de actuaciones adaptadas.

BALEARES, LA COMUNIDAD QUE MÁS RECICLA

Según ha recordado el Consell, los españoles depositan unos 20 kilos de envases de vidrio en el contenedor verde, lo que son cerca de 68 envases por habitante. El año pasado, la cifra fue de unos 113 envases por persona en las Islas.

Así, Baleares es la comunidad que más recicla de España, por delante del País Vasco y de La Rioja. Por islas, Formentera lidera el archipiélago, seguida de Ibiza, Menorca y, por último, Mallorca.