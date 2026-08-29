Los alumnos de las becas de excelencia parten a Canadá para cursar el primer trimestre del curso. - CAIB

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 24 alumnos de 4º de ESO beneficiarios de las becas de excelencia convocadas por la Conselleria de Educación y Universidades han partido este sábado hacia Canadá, donde cursarán el primer trimestre del curso.

Los alumnos, 14 procedentes de Mallorca, cuatro de Menorca y seis de Eivissa, comenzarán próximamente el curso en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Alberta o Nueva Escocia. La directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, ha despedido a los alumnos en el aeropuerto, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

La Conselleria ha invertido 300.000 euros para financiar estas becas, que sufragan los desplazamientos desde la isla de residencia hasta la localidad de destino, así como el viaje de vuelta a casa una vez finalizado el trimestre.

Además, el importe cubre la manutención en régimen de familia de acogida, el pago de las gestiones necesarias para la matriculación en el centro educativo, diversas actividades lúdico-deportivas y culturales, los seguros correspondientes y un seguimiento personalizado durante todo el trimestre.

Las becas permitirán a los alumnos reforzar sus habilidades comunicativas en inglés y potenciar su crecimiento personal y académico a través de una experiencia de inmersión en un contexto educativo y cultural diferente.

El Govern mantiene su compromiso con la excelencia educativa y la formación internacional de los alumnos, han subrayado desde Educación, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y ofreciendo oportunidades que mejoran sus competencias lingüísticas, sociales y académicas.

25 ESTUDIANTES CURSARON EL SEGUNDO TRIMESTRE EN IRLANDA

Cabe recordar que el Govern destinó el pasado curso 200.000 euros a las becas de excelencia que permitieron a 25 alumnos de 4º de ESO cursar el segundo trimestre académico en Irlanda, donde tuvieron la oportunidad de desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje con una metodología diferente.

La valoración de su estancia fue muy positiva tanto por parte de los estudiantes como de sus familias, ratificando así la importancia de la formación internacional de los jóvenes y los efectos positivos de la inmersión lingüística en el ámbito académico.