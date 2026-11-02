Los alumnos de FP de Menorca disponen del servicio completo de transporte escolar

MENORCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha informado de que, desde este lunes, los alumnos que cursan grados de Formación Profesional (FP) en Menorca en horario de tarde ya disponen del servicio completo de autobús de ida y vuelta. El servicio cubre la ruta entre Maó y Ciutadella en ambos sentidos.

Según han explicado desde el Govern, el autobús de ida para los estudiantes de FP del Centro del Mar y de los dos institutos de la zona de Bintaufa sale de Ciutadella a las 13.45 horas, con paradas en Platja Gran y en la Vía Perimetral, para continuar su recorrido por Ferreries, Es Mercadal y Alaior, y llegar a la zona de los institutos a las 14.50 horas. El autobús de regreso a Ciutadella saldrá a las 21.10 horas y realizará paradas en las mismas localidades.

En el caso de los estudiantes del nuevo centro integrado de FP de Ciutadella, el autobús saldrá de Maó a las 13.45 horas y recogerá alumnos en Alaior, Es Mercadal y Ferreries. El servicio de regreso a Maó partirá a las 21.10 horas desde Ciutadella y realizará el mismo recorrido.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que, de este modo, los alumnos de la isla que cursan grados de Formación Profesional no dependerán de los horarios regulares de autobús y dispondrán de un servicio de transporte de ida y vuelta a sus centros educativos.