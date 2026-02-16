Alumnos de Palma se acercan al mundo rural a través de una actividad de Palma Educa

La segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, durante su visita a la 'Granja Escola Jovent', a lunes 16 de febrero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del CEI Nuestra Señora de la Providencia han participado este lunes en la actividad de Palma Educa 'Aprenem a fer de pagès' durante una visita a la Granja Escuela Jovent.

Esta visita se enmarca en el programa Palma Educa, impulsado por el Ayuntamiento de Palma, que engloba actividades escolares y extraescolares con el objetivo de ofrecer a la comunidad educativa una serie de propuestas formativas, culturales, sociales y ambientales que complementan el currículo escolar.

La segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, ha visitado este lunes la Granja Escuela Jovent, y ha agradecido la labor que realiza la entidad y su equipo de voluntarios en el ámbito del ocio educativo inclusivo y ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento a este proyecto.

Además, ha recordado que el Consistorio otorgó la concesión gratuita de los terrenos de la granja por un periodo de 75 años y declaró el centro y sus actividades de interés público, reafirmando así su compromiso con esta iniciativa educativa y social.

APRENDIENDO A SER GRANJEROS

Esta actividad ofrece al alumnado la posibilidad de estar en contacto con animales de granja, el huerto y las tareas tradicionales del campo. Está dirigida a niños del primer ciclo de Educación Primaria y Educación Especial.

Los participantes se organizan en pequeños grupos para realizar actividades rotativas, entre las que destacan el conocimiento de animales de granja y especies autóctonas mallorquinas, la elaboración de productos tradicionales, --como pan payés, galletas de aceite o coca de patata utilizando horno de leña-- el trabajo en el huerto mediante la plantación y recogida de hortalizas, así como el conocimiento de plantas aromáticas.

La jornada, que se desarrolla de 10.00 a 16.00 horas, finaliza con la narración de una rondalla y diversas actividades lúdicas y musicales.

El proyecto de la Granja Escuela Jovent nació en el año 1997 como una cooperativa impulsada por el rector de Sa Indioteria, Tomeu Suau, junto con un grupo de monitores del Club d'Esplai Jovent. Un año después se inauguraron sus instalaciones en Palma.