Los alumnos de Periodismo o Publicidad del Cesag podrán realizar prácticas en el Consell de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la directora del Cesag, María Elena Valiente. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag) han firmado un convenio para que los estudiantes de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas puedan realizar prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares en la institución insular.

Las prácticas, que ya se podrán realizar este año y hasta el curso 2028-2029, se desarrollarán en la Dirección Insular de Comunicación, ha informado el Consell en un comunicado.

Los alumnos podrán conocer funcionamiento del gabinete de comunicación de la institución y las herramientas y plataformas digitales que se utilizan para difundir sus actividades.

Estas tareas buscarán contribuir a la formación integral de los estudiantes, que podrán aplicar los conocimientos adquiridos, y favorecerán que desarrollen unas competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

"El Consell de Mallorca tiene la voluntad de poner todos sus recursos al servicio del aprendizaje y adaptarse a las necesidades del sistema educativo. Con este compromiso, queremos contribuir a mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes y reforzamos el papel de la institución insular como espacio de formación y de acompañamiento", ha destacado el presidente insular, Llorenç Galmés.

A la firma del convenio también han asistido el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch; la directora del Cesag, María Elena Valiente, y la jefa de estudios de Comunicación, Maria Antònia Puigròs.