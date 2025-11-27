Alumnos, profesores y autoridades debaten en Menorca sobre las nuevas tecnologías en los cursos de Grans Actius

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, visita los cursos de Grans Actius en Menorca. - CAIB

MENORCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos, profesores y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, entre otras autoridades, han debatido este jueves sobre el uso de las nuevas tecnologías en el marco de los nuevos cursos de vida digital que el programa Grans Actius, impulsado por el Govern, ha organizado en Menorca.

Costa ha saludado a algunos de los alumnos de los cinco cursos desarrollados en Maó, en sedes cedidas por el Consell de Menorca y el Ayuntamiento.

La jornada ha consistido en una clase de gestión de redes en la que alumnos, profesores y autoridades han compartido experiencias e impresiones sobre el curso, han debatido sobre el uso de las nuevas tecnologías y han expuesto tanto las dificultades que encuentran en el día a día como los aprendizajes adquiridos durante estas primeras semanas de formación.

Los cursos del programa Grans Actius, como por ejemplo el curso de vida digital, impulsados por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y financiados con 4,8 millones de euros de fondos europeos, se llevan a cabo bajo la coordinación de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de les Illes Balears (Fueib).

La iniciativa empezó a finales de noviembre de 2024 y se extenderá hasta junio de 2026. Entre sus propósitos destacan la comprensión de la identidad digital y su valor para las personas mayores, el fomento de la confianza necesaria para participar de manera segura y consciente en entornos digitales y la adquisición de herramientas para gestionar y proteger correctamente la identidad en línea.

"Una de las prioridades del Govern desde el inicio de la legislatura ha sido dedicar una parte sustancial de su esfuerzo a secundar y formar a quienes, por motivos generacionales, se pueden encontrar en situación de desventaja ante la brecha digital", ha afirmado el vicepresidente.

En este sentido, ha puesto en valor que los asistentes en estos cursos "son un ejemplo de dedicación, capacidad de adaptación y disposición a continuar aprendiendo para integrarse plenamente en la realidad tecnológica actual".

Costa ha apuntado que el curso de vida digital se ha desarrollado con un planteamiento flexible y por niveles, que permite atender la diversidad de conocimientos previos y ritmos de aprendizaje de las personas participantes. El diseño de los materiales formativos ha sido elaborado por un equipo docente e investigador de la UIB.

"El programa persigue promover un uso práctico y responsable de la tecnología, ampliar las capacidades digitales, reforzar la autonomía y la confianza de los usuarios, facilitar el acceso a servicios en línea y mejorar la seguridad digital", ha manifestado Costa.

Asimismo, entre los contenidos figuran el uso del correo electrónico, las funciones básicas de Internet, las principales recomendaciones de ciberseguridad para evitar fraudes y una primera aproximación a la inteligencia artificial.

Al acto han asistido también el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González; la vicepresidenta primera y consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés; el alcalde de Maó, Héctor Pons; el director de la Fueib, Lluís Vegas, y la directora del programa Grans Actius, Layla Serra.

El director general, de su lado, ha destacado el gran éxito de Grans Actius, que después de arrancar en Mallorca y Menorca, este año ha ampliado el número de sedes y llegará a todas las islas.