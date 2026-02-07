Alumnos y profesores de los conservatorios de Baleares visitan espacios históricos de la música en Palma

El historiador Gaspar Valero durante la visita guiada a Can Balaguer. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos y maestros de los conservatorios de Mallorca, Menorca e Ibiza han asistido este viernes a una visita guiada por diferentes instituciones culturales de Palma ligadas a esta arte.

El director académico de Estudios Artísticos Superiores de las Illes Balears, Antoni Planas, ha acompañado a los estudiantes en este recorrido conducido por el historiador y experto en itinerarios culturales y patrimoniales, Gaspar Valero, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

La visita ha durado dos horas y en ella los alumnos descubrieron el Centre Cultural Can Balaguer, el Gran Hotel de Palma, el Teatre Principal, el Cuartel del Carme en la Rambla, Can Uetam, la Sala Beethoven de la calle Sant Bartomeu, Can Blanqué, la primera sede del Conservatori de Música y Danza de Mallorca, Can Guillem Masot, la Seu, el Cercle Mallorquí, el Teatre Circ Balear, el Teatre Líric y Es Born.

Los alumnos y profesores que han disfrutado de esta visita participan este fin de semana en el Stage Simfònic que celebra el Conservatorio Superior de Música de Baleares y en el que, por primera vez, participan alumnos de los conservatorios profesionales.

El objetivo de esta actividad es que los alumnos de Grado Medio de otras islas conozcan de primera mano el patrimonio musical y los espacios más emblemáticos y significativos de la historia de la música en la ciudad de Palma y, por extensión, en Baleares.