PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Mallorca no dan por controlado el incendio de Formentor y mantendrán en la mañana de hoy una dotación de Alcudia en apoyo al Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT), según informa Bomberos de Mallorca.

El incendio forestal se declaró esta noche en el cabo de Formentor, una zona natural ubicada en el municipio mallorquín de Pollença y enmarcada en el paraje de la Serra de Tramuntana. Efectivos de los bomberos Inca, Alcudia y Manacor han estado toda la tarde noche de ayer dando soporte al IBANAT.

Sin embargo, según Bomberos de Mallorca, la situación por ahora no se puede considerar controlada y durante toda la mañana habrá una dotación de Alcudia para apoyar al Instituto Balear de la Naturaleza.

El fuego, según confirmaron a Europa Press fuentes de los servicios de emergencias, se originó sobre las 20:30 horas de este domingo. Según ha informado la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red social X, se ha confirmado sobre las 21:20 horas y se ha decretado el nivel de gravedad uno.

Los servicios de emergencias instalaron un punto de mando avanzado para coordinar las tareas de extinción. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), de los Bomberos de Mallorca y del Ayuntamiento de Pollença para tratar de sofocar las llamas.

El Ibanat ha desplegado 30 efectivos, entre ellos técnicos, bomberos forestales y agentes de medio ambiente, y dos autombombas. Por el momento se desconoce el alcance del incendio y la extensión de la zona que se ha visto afectada.

La mala cobertura de la zona, según han indicado las fuentes consultadas, está dificultando la comunicación entre los servicios de emergencias. A esta problemática se le suma el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la zona, donde las rachas de hasta 60 kilómetros por hora pueden dificultar las tareas de extinción.

EVITAR ACERCARSE A LA ZONA

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, y Protección Civil de Pollença, en sendos mensajes publicados en sus redes sociales, han pedido a la ciudadanía que eviten acercarse a la zona del incendio.

También han reclamado que se mantengan libres las vías de acceso para facilitar el paso a los vehículos de emergencias de modo que los equipos de extinción puedan hacer su trabajo con seguridad.

Tanto Prohens como el presidente del Consell de Mallorca han dicho estar "muy pendientes" de la evolución del incendio y han trasladado su apoyo a los equipos de emergencias.

La presidenta autonómica ha asegurado que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural, Anna Torres, se han desplazado hasta la zona para realizar un seguimiento de la evolución del fuego.