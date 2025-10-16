La Policía Nacional desarrolla una operación antidroga en Son Banya con al menos 2 detenidos

Archivo - Operación antidroga en el poblado de Son Banya en una imagen de archivo de julio de 2025. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional están desarrollando este jueves una operación contra el tráfico de drogas en el poblado de Son Banya durante hay, de momento, dos detenidos, aunque podría haber más arrestos.

La investigación está declarada secreta aunque ya fuentes policiales han apuntado, además de los arrestos, la incautación de dinero y drogas en el transcurso de tres registros en viviendas..

El dispositivo policial se enmarca en una operación dirigida por el Grupo de Estupefacientes I de la Udyco de la Policía Nacional.