Amplían hasta los 12 millones las ayudas para instalaciones de energía solar y microeólica

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PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado ampliar hasta 12 millones de euros el importe de la convocatoria 2026-2027 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica, dirigida a personas físicas, a propuesta de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

De este modo, las ayudas, financiadas con fondos Feder en el marco del Programa Operativo 2021-2027, contarán con un crédito total de 10 millones de euros para el ejercicio 2026 y de dos millones de euros para 2027. Inicialmente, el presupuesto previsto era de cuatro millones de euros para ambas anualidades, según ha recordado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Esta ampliación de crédito, por un importe de ocho millones de euros, responde al elevado número de solicitudes presentadas, que ha superado la dotación inicial, y se financia con remanentes de fondos Feder y con aportaciones del factor de insularidad.