Amplían los plazos de ejecución para s'Enclusa y Menorca Turismo 0CO2

MENORCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado este jueves que el plazo de ejecución del proyecto de s'Enclusa, en Ferreries, se amplía hasta diciembre del año 2029, aunque en un principio estaba fijado ya para el mismo mes de este año 2025.

De la misma manera se ha actuado en relación al proyecto Menorca Turismo 0CO2, que ha visto ampliado su plazo de ejecución hasta diciembre de 2027, según ha explicado la secretaria de Estado.

"A diferencia de lo que ocurrió hace diez años con el Gobierno central que había entonces, ahora desde la Secretaría de Estado de Turismo se está dando todo el apoyo posible al Consell de Menorca para no perder estas inversiones", ha dicho Sánchez.

La Secretaria de Estado ha visitado este jueves distintos proyectos turísticos que se están ejecutando en Menorca, con inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, para impulsar el modelo de turismo sostenible de la isla.

En total, estas inversiones canalizadas a través de la Secretaría de Estado de Turismo suman más de 41 millones de euros en decenas de proyectos repartidos por todos los municipios de Menorca.

Rosario Sánchez, acompañada de la directora insular de la Administración General del Estado en Menorca, Clara Mayans, ha visitado en primer lugar la base militar de s'Enclusa, en Ferreries, donde, en colaboración con el Consell de Menorca y el Govern, se están destinando un total de dos millones de euros para la rehabilitación integral de las antiguas instalaciones de la base militar y su reconversión en un gran espacio lúdico y de educación ambiental.

Sánchez ha destacado que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino son el instrumento principal con el que, desde el año 2020, el Gobierno central está canalizando las inversiones para el impulso de la transformación sostenible del modelo turístico, y que, posteriormente, han recibido una gran inyección con los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"En estos momentos, la Secretaría de Estado de Turismo está invirtiendo más de 61 millones de euros en decenas de proyectos para que esta isla tenga unos destinos e infraestructuras más modernos, más competitivos y más sostenibles, también social y ambientalmente, un modelo del cual Menorca siempre ha sido un referente", ha afirmado.

La secretaria de Estado de Turismo también ha visitado l'Illa del Rei para comprobar, acompañada del alcalde de Maó, Héctor Pons, las actuaciones que se están haciendo allí en el marco del proyecto 'Port Maó, port sostenible'. En este caso, la Secretaría de Estado de Turismo financia íntegramente con fondos europeos la transformación del entorno del puerto de Maó con un total de 3,6 millones de euros.

Rosario Sánchez ha concluido su jornada en Menorca participando en la inauguración del III Foro Conversa de Radio Menorca Ser sobre 'Sostenibilidad y Turismo'.