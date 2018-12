Ana María Aguiló, de 'Sumam', se presenta como candidata a la Alcaldía de Palma

Publicado 14/12/2018 20:03:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de 'Sumam', Ana María Aguiló, de 'Sumam', se ha presentado como candidata a la Alcaldía de Palma y ha asegurado que "los partidos tradicionales que tanto apelan a romper el techo de cristal de la mujer, a la paridad, a la discriminación positiva, no se aplican los mismos principios a sí mismos".

Según ha informado 'Sumam' en un comunicado, Ana María Aguiló supone "la excepción -por ahora- a los candidatos de los partidos que concurrirán a las próximas elecciones municipales en Palma, al estar al frente de un Sindicato de funcionarios docentes públicos".

"A pesar de no estar de acuerdo con la discriminación positiva de la mujer, salvo en contadas ocasiones, tan solo quiero poner en valor y destacar -una vez más- la incongruencia de los partidos tradicionales que dicen y no hacen, que reclaman y se denuncian entre ellos la falta de consideración a la mujer y no se aplican a sí mismos dichos principios", ha señalado.