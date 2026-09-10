Un anciano de 87 años, hospitalizado en estado muy grave tras ahogarse en una playa de Peguera

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 87 años ha sido hospitalizado en estado muy grave después de sufrir un ahogamiento mientras nadaba en la playa de la Romana, en la localidad mallorquina de Peguera (Calvià).

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han ocurrido sobre las 15.15 horas de este jueves.

El hombre, un turista suizo de 87 años, se ha ahogado mientras nadaba en el mar, aunque por el momento se desconocen los motivos.

Los socorristas lo han rescatado y, al observar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los sanitarios del 061 las han continuado y han conseguido que el paciente recuperara el pulso. Le han trasladado en ambulancia hasta la Policlínica Miramar, donde ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con pronóstico muy grave.