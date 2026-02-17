Andratx acondicionará y ampliará las aceras de acceso a la plaza de España. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha iniciado una actuación para mejorar, acondicionar y ampliar las aceras en varios accesos a la plaza de España con el objetivo de reforzar la seguridad y la accesibilidad de los peatones en el centro del municipio.

El proyecto, impulsado por el departamento de Vía y Obras que dirige el primer teniente de alcalde, Joan Forteza, ha comenzado en la calle Reverendo Maties Flexas, donde se actuará sobre un tramo de aproximadamente cien metros de acera.

Las obras ya han arrancado con la demolición de las aceras existentes, tras lo cual se acondicionará y ampliará para mejorar la accesibilidad y la seguridad del entorno.

Según ha señalado Forteza, "esta intervención permitirá mejorar la accesibilidad y la seguridad en uno de los principales accesos al centro del municipio, facilitando el tránsito peatonal y adecuando los espacios a las necesidades actuales".

Además, los trabajos incluyen la instalación de sistemas automáticos de control de acceso mediante bolardos retráctiles, unos dispositivos integrados en el pavimento que, al activarse, se elevan para impedir el paso de vehículos.

Este sistema permitirá prohibir el acceso rodado a la plaza durante la celebración de actos y eventos, garantizando así un espacio seguro para peatones y el correcto desarrollo de las actividades.

La actuación se desarrollará en varias fases. Tras la intervención inicial en la calle Reverendo Maties Flexas, los trabajos se ampliarán a otras vías que conectan directamente con la Plaza de España, como son las calles Ramón Llull, Sa Llova y Mallorca.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que con esta actuación siguen avanzando en la mejora del centro del municipio, apostando por espacios más seguros, accesibles y pensados para las personas, especialmente en un punto tan importante como la plaza de España.