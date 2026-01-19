Andratx buscará posicionarse en Fitur como un destino "vivo todo el año"

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx buscará posicionarse en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid como un destino "vivo todo el año" a través de un nuevo vídeo promocional que lleva por lema 'Andratx ho és tot 365'.

La campaña, ha indicado el Consistorio en un comunicado, pone el acento en que Andratx es "mucho más que un destino de verano" y en su oferta de "mar, montaña, pueblos con identidad propia, patrimonio natural y cultural y una clara apuesta por el deporte y la vida activa".

El Ayuntamiento está trabajando en los últimos detalles de la agenda que se desarrollará en el estand de Baleares, donde contará con un lugar para presentar su nueva propuesta turística.

Durante la feria está prevista la visita de diferentes autoridades y representantes del sector turístico, así como encuentros con agentes y profesionales del ámbito turístico interesados en el modelo que promueve el municipio.

"Queremos mostrar Andratx tal y como es: un municipio auténtico, acogedor y vivo durante todo el año", ha subrayado la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, quien estará presente en la feria.

También participará en ella el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, quien ha detallado que el mensaje que quiere trasladar el municipio es el de ser "un destino completo y que se puede disfrutar los 365 días del año". "Queremos que eso se conozca fuera de nuestras fronteras", ha apuntado.