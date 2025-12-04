Andratx destina 116.500 euros a entidades y centros educativos del municipio

Archivo - Alcaldesa de Andratx Estefanía Gonzalvo junto a regidora de Cultura y Educación, Mady Juan. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado dos paquetes de subvenciones, por los que destinará cerca de 116.500 euros al tejido asociativo y a centros educativos del municipio.

Según ha informado el Consistorio destinará esta cantidad para apoyar proyectos culturales, juveniles, educativos y de dinamización escolar.

En concreto, el departamento de Cultura ha resuelto las ayudas destinadas a asociaciones locales, de las que se beneficiarán 16 colectivos por un importe global de 90.700 euros. Estas aportaciones permitirán impulsar actividades culturales, mantener la programación anual de agrupaciones consolidadas y apoyar proyectos que fomentan la participación de familias, jóvenes y entidades con una larga trayectoria en el municipio.

"Estas subvenciones representan un compromiso firme con el tejido asociativo del municipio, que mantiene viva la cultura, la educación y la participación juvenil", ha dicho la regidora del ramo, Mady Juan, que añade que el valor de las entidades es incalculable, "y cada proyecto presentado demuestra el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de muchas personas que hacen posible que Andratx tenga una vida cultural rica y diversa".

Además de estas subvenciones a asociaciones, el Ayuntamiento ha aprobado las ayudas destinadas a los centros educativos del municipio, que recibirán 25.700 euros. Las aportaciones abarcan a los CEIP Es Vinyet, CEIP Es Molins, CEIP Ses Bassetes, Ramon Llull y el IES Baltasar Porcel.

Estas ayudas permiten a los centros reforzar proyectos pedagógicos, actividades complementarias, iniciativas de innovación educativa y propuestas destinadas a mejorar la participación escolar y la vida comunitaria dentro de los centros. Según fuentes municipales, "se trata de un apoyo imprescindible para que los centros puedan continuar desarrollando actividades que van más allá del currículo y que son fundamentales para el desarrollo integral del alumnado".

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha valorado la aprobación de ambos expedientes y ha afirmado que "Andratx tiene un tejido asociativo ejemplar, que aporta valor, cohesión y vida comunitaria, y unos centros educativos que trabajan con una dedicación extraordinaria". "El Ayuntamiento seguirá apoyando a quienes trabajan por un municipio más activo, más cultural y más participativo", ha dicho antes de subrayar que estas inversiones "son una manera de devolver a la ciudadanía todo lo que construye día a día para el bien común".