Andratx instala cámaras de videovigilancia en el campo de fútbol de Sa Plana y en Sa Teulera - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha instalado cámaras de videovigilancia en el campo de fútbol de Sa Plana y en Sa Teulera con el objetivo de prevenir actos vandálicos, garantizar un buen uso de las instalaciones municipales y reforzar la seguridad de los vecinos.

Estas cámaras de seguridad, ha indicado el Consistorio en un comunicado, son la continuación de las que ya fueron instaladas en el campo de fútbol de s'Arracó, en el polideportivo de Sa Coma y en el casal de Ses Bassetes.

Todas ellas están conectadas directamente con la Policía Local de Andratx, lo que permitirá a los agentes actuar con mayor rapidez ante posibles incidentes.

Esta actuación busca dar respuesta a las quejas y demandas que han trasladado los vecinos ante determinadas situaciones de incivismo y malo uso de los espacios municipales.

"Desde el Ayuntamiento escuchamos a nuestros vecinos y damos respuesta a sus demandas. Estas cámaras son una respuesta a las quejas que hemos recibido y una muestra que, cuando hay un problema, actuamos. Cuidar los espacios es trabajo de todos. Por nuestra parte, seguimos trabajando para que los ciudadanos puedan disfrutar de los espacios municipales con tranquilidad y seguridad", ha dicho la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.