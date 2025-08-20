Andratx organiza una diada de emergencias en las escuelas de verano

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Andratx ha organizado durante este martes y miércoles una diada de emergencias en las escuelas de verano de Ses Bassetes y Es Vinyet con el objetivo de acercar la prevención y la seguridad a los niños del municipio.

La actividad, según ha informado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado, ha tenido una intención didáctica y participativa y ha sido pensada tanto para dar a conocer la tarea que llevan a cabo los voluntarios de Protección Civil como fomentar la conciencia ante las situaciones de emergencia desde pequeños.

Durante las jornadas, los niños han podido conocer de primera mano el funcionamiento de los recursos de emergencia municipales a través de varios talleres prácticos, uno de ellos una muestra de recursos de intervención en el que han pdodio explorar el material y los equipos empleados por los voluntarios en diferentes tipos de emergencias.

También se ha realizado un taller de extinción de incendios, con una demostración sobre cómo desplegar el material específico para combatir fuegos como mangas, lanzas, mochilas contra incendios y batefuegos.

Además, se ha llevado a cabo una actividad centrada en la activación del teléfono de emergencias 112 en la que los niños han recibido instrucciones "claras y adaptadas" sobre cómo actuar ante una emergencia en casa o en el entorno familiar. Finalmente, los niños han recibido una explicación sobre el uso de los 'walkie-talkies', uno de los sistemas de comunicación que se utilizan habitualmente en las actuaciones de Protección Civil.

El regidor de Protección Civil del Ayuntamiento de Andratx, Antoni Nicolau, ha celebrado que los niños hayan podido "aprender hábitos de prevención y seguridad que les serán útiles en el día a día".

"Estas actividades van mucho en la línea que nos hemos marcado desde el inicio de legislatura, que es la seguridad de nuestros ciudadanos, del medio ambiente y del patrimonio. Queremos fomentar una cultura de protección y colaboración ciudadana desde pequeños, de manera divertida y educativa", ha subrayado.