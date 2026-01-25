Andratx refuerza en Fitur su imagen como destino turístico los 365 días del año

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, en Fitur - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Andratx ha reforzado estos días con su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se ha celebrado desde el miércoles 21 de enero a este domingo, día 25 del mismo mes, en Madrid, su imagen como destino turístico los 365 días del año.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Andratx, en una nota de prensa, en que ha valorado como muy positiva su participación en Fitur, al creer que ésta ha reforzado la proyección del municipio como un destino turístico diverso y activo durante todo el año.

El expositor de Andratx ha estado presente en Fitur del 21 al 25 de enero dentro del escaparate de Baleares, donde el municipio ha contado con un espacio propio para mostrar su propuesta turística.

Andratx ha participado en la feria con una delegación encabezada por la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, y la técnica de turismo municipal, Cristina Cruz. Durante los días de feria, el Ayuntamiento ha desarrollado una agenda institucional y promocional, manteniendo contactos con profesionales y agentes del sector turístico.

Uno de los ejes centrales de la presencia andritxola en Fitur ha sido la presentación del vídeo promocional 'Andratx ho és tot 365', una pieza audiovisual que, ha destacado el Ayuntamiento, ha tenido una buena acogida y que transmite el mensaje de un Andratx vivo los 12 meses del año, combinando mar, montaña, cultura, gastronomía, deporte y una forma de vivir ligada a la identidad local.

El regidor de Turismo de Andratx, Lluís Toni Sieiro, ha valorado de forma positiva la experiencia y ha señalado que "Fitur ha sido una oportunidad para explicar el modelo turístico que defiende este Ayuntamiento para Andratx, basado en la calidad, la sostenibilidad y el respeto por el territorio, y para establecer contactos que pueden tener un retorno a medio y largo plazo".

La presencia de Andratx en la feria ha permitido también reforzar la promoción exterior del municipio y consolidar su posicionamiento como un destino que apuesta por un turismo responsable y desestacionalizado.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que "Andratx se ha mostrado en Fitur tal y como es: un municipio auténtico, acogedor y vivo durante todo el año, que quiere seguir creciendo sin perder su esencia".

Con la participación en Fitur, el Ayuntamiento de Andratx da continuidad a su estrategia de promoción turística, apostando por un modelo que pone en valor la identidad, el entorno y la calidad de vida del municipio, bajo el mensaje que resume la campaña: 'Andratx ho és tot 365'.