El año comienza con un nuevo récord de presión humana en enero en Baleares

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha marcado este mes de enero un nuevo récord de presión humana para el primer mes del año tras superar los 1,25 millones de personas, un 0,56 por ciento, que el primer mes del año pasado, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de enero de 2026 se registró el día 31 y supera en 7.032 personas al del año anterior.

El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,21 millones de personas en el conjunto del archipiélago y experimentó un crecimiento interanual del 1,31%, es decir, de 15.720 personas.

La media de enero fue de 1,24 millones de personas, lo que representa una subida del 0,88% o, lo que es lo mismo, de 10.889 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 31 de enero, con 979.433 y un 0,53% más. En Menorca el día de más presión fue el 4 de enero con 103.492 personas (+0,45%); en Eivissa el 28 de enero con 164.895 personas (+1,37%) y en Formentera el día 26 con 11.997 personas (-0,56%).