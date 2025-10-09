El antiguo cine Fantasio de Sóller se convertirá en 11 viviendas sociales y un espacio expositivo

El presupuesto previsto es de 2,8 millones de euros y el inicio de obras serán durante el primer trimestre de 2026

El antiguo cine Fantasio de Sóller se convertirá en 11 viviendas de protección pública en régimen de alquiler y un espacio expositivo dedicado a la historia del cine.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, han presentado este jueves el proyecto técnico de rehabilitación y adaptación del edificio histórico, del que se conservará la fachada, elementos y piezas originales.

El proyecto, ha informado la Conselleria en un comunicado, prevé rehabilitar por completo el edificio construido en 1935, remodelado en 1953, que cerró en 1981 y que en la actualidad se encuentra en estado de ruina.

Se adaptará para albergar 11 viviendas sociales y mantener distintos elementos patrimoniales que serán restaurados, como la fachada principal y sus letreros con el nombre del cine, hasta 40 asientos de la sala o la barra del bar.

También se conservarán elementos estructurales y decorativos originales como escaleras, carpintería, baldosas o forjados, entre otros.

La promoción contará, asimismo, con un espacio expositivo de titularidad municipal en la planta baja destinado a conservar parte de la memoria del Fantasio y dedicado a la historia del cine.

Este nuevo patio interior, ha indicado la Conselleria, permitirá iluminar y ventilar las viviendas, manteniendo la circulación central del antiguo patio de butacas y con una grada que resolverá el desnivel entre las dos calles de acceso al edificio, Sant Jaume y Metge Jaume A. Mayol, y dispondrá de 40 asientos de madera restaurados.

"Es un proyecto precioso que permitirá dar una nueva vida al antiguo cine, un edificio tan especial y emblemático para los vecinos de Sóller, respetando su recuerdo para siempre, y que a su vez permite hacer frente al problema de la vivienda y supondrá el proyecto de vida para jóvenes residentes en el municipio que necesitan una vivienda", ha destacado Mateo.

Nadal, por su parte, ha considerado que la puesta en marcha del proyecto "representa una doble victoria para Sóller". "Por un lado recuperamos un edificio histórico muy querido por los 'sollerics', y por otro damos respuesta a una de las necesidades más urgentes de nuestro municipio, el acceso a la vivienda", ha apuntado.

PREFERENCIA PARA JÓVENES

La promoción prevé 11 viviendas, una de ellas adaptada para personas con discapacidad, que serán destinadas de manera preferente a jóvenes menores de 35 años y con 18 años de residencia en el municipio de Sóller, tal y como ha solicitado el Ayuntamiento.

Se trata de una de las cuatro promociones previstas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en el municipio en colaboración con el Consistorio, que sumarán más de 50 viviendas de protección pública.

El presupuesto previsto para el proyecto es de 2,8 millones de euros y el inicio de obras está previsto para el primer trimestre de 2026.

La promoción tendrá una superficie construida de 1.089 metros cuadrados (m2) y cuatro plantas. Las viviendas, de una habitación doble, se situarán en las tres plantas superiores, y la planta baja será un espacio municipal dedicado a la historia del cine en Sóller.

El antiguo cine Fantasio fue construido en 1935, en pleno auge de las salas de proyección cinematográficas, según el proyecto de Guillem Forteza Pinya, destacado arquitecto regionalista, autor del palacio de Marivent, el Sindicat de Felanitx o la plaza de las Columnas de Palma, entre otros.

Posteriormente fue remodelado y ampliado según proyecto de Antonio Coll Sancho, y de esta época es la fachada principal, que será restaurada en su totalidad, así como la entrada principal al espacio expositivo municipal, con la taquilla y la sala de proyecciones.

También se conservan las dos escaleras que suben a los pisos superiores, donde se situarán dos viviendas, que mantienen elementos estructurales y decorativos originales, como carpintería y baldosas.

Las nueve viviendas restantes ocuparán la estructura y el volumen del antiguo patio de butacas y la antigua vivienda del cartelista, con fachada hacia la calle Metge Jaume A. Mayol, donde se sitúa el acceso principal de las viviendas.

En esta parte se conservan muros, forjados, baldosas, carpintería y elementos puntuales, como la barra de bar en planta baja, en el espacio de entrada. La antigua mobylette de 'l'amo en Xesc' formará parte de la exposición en el espacio municipal.

UN PROCEDIMIENTO EXPRÉS

Mateo ha señalado que las promociones que el Ibavi desarrollará en Sóller se beneficiarán del nuevo procedimiento exprés para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública contemplado en la ley de obtención de suelo.

Así, estas promociones podrán ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, acortando los plazos de tramitación en uno, dos o tres años.

El Ibavi, ha recordado la Conselleria, está impulsando nuevas promociones con cerca de 900 viviendas que se encuentran en planificación o con los trámites iniciados.

La previsión es continuar aumentando esta cifra, ya que el Govern está manteniendo conversaciones con diferentes municipios para incorporar nuevas promociones a su planificación.