Antoni Arencón Arias, Silvia Ventayol y Joan Cabot, entre los galardonados en los Premis Ciutat de Palma

PALMA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de los Premis Ciutat de Palma ha tenido lugar este jueves por la tarde en el Teatre Principal de Palma, unos galardones que tienen una dotación total de 105.000 euros. La dirección de la gala este año ha corrido a cargo de La Perifèrica Produccions.

Antoni Arencón Arias ha sido galardonado con el Llorenç Villalonga de Novela por 'De tots els verins, el seu secret et donaré'; Elm Puig Mir ha recibido el premio Joan Alcover de Poesía por el poemario 'Planeta latent', y K12 ha sido premiado con el Bonet de Sant Pere de Música por el álbum 'Two years in K12'.

Por otro lado, el Margaluz de Artes Escénicas ha sido para El Somni Produccions por la obra 'Paradís'; Silvia Ventayol ha recibido el galardón Maria Forteza de Audiovisuales por la pieza 'Mr Death', y Daniel Piqueras Fisk ha sido premiado en la categoría de Cómic por 'El pequeño de la manada'.

En cuanto al premio Montserrat Casas de Investigación, éste ha sido para Alberto López y Fernanda Caro por 'Palma i la ciutadania invisible' y Joan Cabot ha sido elegido como el ganador del Miquel de los Sants Oliver de Periodismo por el podcast 'Sa Porta'.

Finalmente, el premio Guillem Sagrera de Arquitectura lo han recibido Carles Oliver, Xim Moyà, Antonio Martín y Alfonso Reina, por ocho viviendas de protección pública impulsadas por el Ibavi, y el galardón Antoni Gelabert de Artes Visuales ha sido para Juan Carlos Bracho por 'Imitación a la vida', un vídeo performance.

EL MAR, EJE DE LA ENTREGA DE PREMIOS

La periodista Mar Puigserver ha ejercido como presentadora y el guitarrista y compositor Jaume Tugores y el saxofonista David González han acompañado la entrega con música en directo. Este año, el mar ha sido el eje en torno al cual ha girado la gala.

El alcalde de Palma, José Hila, ha clausurado el evento y durante su discurso ha remarcado que "la cultura, en gran parte de sus modalidades, es la mejor forma de combatir de los que queremos transformar la sociedad, hacerla más equitativa, y que ésta, a través del conocimiento, sirva como palanca de cambio".

"El mundo de la creación artística y el conocimiento deben darse la mano con la sociedad civil para tejer estrategias compartidas. El aprecio por los libros, la creación artística y la divulgación han de oponerse a las cadenas de noticias falsas, la desconfianza en la ciencia o la propagación de calumnias, que parecen estar tan de moda hoy", ha remarcado.

Hila ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento es "hacer que todos los beneficios posibles se reviertan en las barriadas y que el máximo de población sea partícipe de un acercamiento a la cultura". Además, ha recordado que "las industrias culturales deben ser un nuevo motor de crecimiento y de lo que llamamos prosperidad compartida".

Por su parte, el regidor de Cultura y Bienestar, Antoni Noguera, ha destacado que "lo que hemos aprendido de la COVID es que nuestra idea de cultura es aquella que pone a las personas primero, que es accesible, descentralizada y que crea redes".

"Debemos estar agradecidos de que la voluntad creadora, de investigación y el compromiso social del sector cultural continúa adelante, y todos los galardonados son una buena muestra, así como todas las personas que han presentado propuestas", ha añadido durante su intervención.

Noguera ha manifestado que hay que trabajar por una mayor consideración de la cultura y para que sea "un bien de primera necesidad", y también ha hecho un repaso por algunas de las iniciativas más importantes que ha sacado adelante el área de Cultura esta legislatura.