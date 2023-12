Antoni Costa: "Pediré perdón las veces que haga falta"

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado este viernes que pedirá perdón "las veces que haga falta", en relación a la contratación como gerente del Ibetec a un imputado por agresión sexual.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Govern de este viernes, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en que si la víctima se sintió ofendida por no haber pedido explícitamente perdón "no tiene inconveniente en hacerlo las veces que haga falta".

Antoni Costa ha insistido en que "infravaloró" la situación en el momento de la contratación y que por eso no informó a la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Por supuesto, a la presidenta no le gusta que se hubiera producido y a mi tampoco, ahora la presidenta me insta a seguir trabajando", ha afirmado.