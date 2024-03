Antònia Matamalas y Lupe Pulido, distinguidas con el Premio Maria Plaza de los Socialistas de Mallorca

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La activista feminista Antònia Matamalas y la política Lupe Pulido han sido distinguidas este sábado con el Premio Maria Plaza de los Socialistas de Mallorca.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que una sala de Sa Congregació de Sa Pobla ha sido el marco escogido para la celebración del acto de entrega de los 23 Premios Maria Plaza, que los Socialistas de Mallorca otorgan para distinguir la trayectoria de personas destacadas en el ámbito de la lucha feminista y el progresismo. Este año el premio María Plaza ha reconocido el legado vital de Antònia Matamalas, activista feminista de Manacor.

Fundadora del Col·lectiu Dones pel Llevant, Antònia Matamalas ha sido un referente en la lucha por los valores feministas y la igualdad en Mallorca, como impulsora de numerosas iniciativas de dinamización social y divulgación, así como la defensa de los derechos de las mujeres y la condena de la violencia machista.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Catalina Cladera ha hecho entrega del galardón, que ha sido recogido por Rafa, el compañero de la galardonada, y la activista del Col·lectiu Dones pel Llevant y primera directora del Institut Balear de la Dona (IBDona), Francisca Mas.

La Mención de Honor ha recaído en la figura de la política socialista Lupe Pulido. El jurado del premio ha reconocido la trayectoria sólida y coherente de ésta como integrante del gobierno municipal de Palma a principios de siglo, que representó la consolidación de la presencia de las mujeres en cargos ejecutivos de las instituciones, justo en el momento en que Baleares fue pionera en la implantación de listas "cremallera" que facilitaban el acceso igualitario de hombres y mujeres a las listas electorales.

Pulido desarrolló cargos de responsabilidad dentro del Govern hasta el pasado 2023. La pareja de Lupe Pulido, Joan Pericàs, ha agradecido la distinción.

En el turno de intervenciones, Cladera ha glosado la figura de Matamalas y de Pulido, de quienes ha dicho que "han sido un ejemplo para todas las mujeres".

Cladera ha instado a la constancia y la fuerza de las Socialistas dentro de la esfera política en favor de la igualdad. "Nosotros no nos pararemos nunca de trabajar para seguir defendiendo el feminismo, tanto desde los gobiernos como desde la oposición", ha dicho.

La socialista ha denunciado asimismo "la involución y el retroceso en las políticas sociales de PP y VOX en Mallorca, reflejados en la falta de unidad ante las reivindicaciones feministas". "Desde el momento en que un socio del gobierno insular no va a un minuto de silencio, no participa en un 8M, o no permite hacer una declaración institucional, esto es involución", ha subrayado.

La portavoz socialista en el Consell ha instado finalmente a seguir trabajando por la igualdad. "Queda mucho por hacer, para ser iguales. Ahora vivimos un paréntesis, un mal sueño, pero lo superaremos", para seguir haciendo políticas activas en favor de la igualdad, se ha mostrado convencida.

Por su parte, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol ha cerrado el acto destacando los 23 años de los Premios Maria Plaza y las figuras inspiradoras de las galardonadas.

En este sentido ha reafirmado la vigencia del legado de Antònia Matamalas y Lupe Pulido para dar sentido a "la lucha feminista que merece la pena" y en la que los socialistas "no desfalleceremos nunca" por que "siempre hay que defender el camino de la igualdad de las mujeres, por todo el camino que nos queda por recorrer y que recorreremos juntas".

Armengol se ha referido a este compromiso feminista en el espejo de una trayectoria en que "España es un referente en políticas de igualdad en toda Europa, y lo es gracias a gobiernos socialistas". "Tenemos que seguir empujando", ha insistido.

La presidenta del Congreso ha criticado "la aceptación de la ideología más ultra de todo el mundo que hace el PP", contra la que los Socialistas tienen que "poner pie en pared y decir basta".

"No soportan que gobernemos, que cambiemos la vida de las personas a mejor. Nacimos para defender igualdad, justicia social, libertad. Se ha acabado querer destruir el trabajo de las mujeres y de los hombres que trabajamos por la igualdad", ha advertido la socialista.

Por eso, Armengol ha invocado a la "defensa de los valores socialistas con más fuerza de nunca, con mujeres empoderadas, que no dejamos de luchar nunca por aquello que somos y merecemos". "Somos el 50 por ciento de la población. Sin nosotras no hay ni democracia ni libertad que merezca la pena", ha subrayado.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Sa Pobla, Xesca Mir ha abierto el acto, y ha dado la bienvenida a los presentes que han llenado el auditorio de Sa Congregació.

La secretaria de Igualdad, Nati Francés, por su parte, ha destacado la pérdida de peso de la presencia del feminismo dentro de la escuela por el cambio de política que han llevado a cabo PP y VOX en las principales instituciones. Un hecho que obliga a los Socialistas de Mallorca a "plantar cara" a través del trabajo en la oposición, con la "semilla" que han dejado Matamalas y Pulido.

El acto ha sido organizado por la Federación Socialista de Mallorca y por las Juventudes Socialistas de Mallorca, y se ha celebrado ante más de 200 personas que han llenado el salón de actos de Sa Congregació.