Apagan un incendio en un coche mientras circulaba por la Ma-19 a la altura del edificio de Gesa

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca ha tenido que sofocar un incendio en un coche que circulaba este miércoles por la Ma-19, a la altura del edificio de Gesa, sin que haya causado ningún herido.

El incidente se ha producido alrededor de las 17.50 horas en el carril de esta vía en sentido aeropuerto de Palma, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Benemérita ha regulado el tráfico en esta vía hasta que finalmente se han extinguido las llamas y se ha retirado el vehículo.