Aparecen pintadas vandálicas en mobiliario urbano de sa Pobla

Pintadas vandálicas en mobiliario urbano en sa Pobla - PSIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de sa Pobla han condenado y lamentado la vandalización de varios elementos del mobiliario urbano y señalización de tráfico en los que han aparecido pintadas.

En una nota de prensa este jueves, la formación ha subrayado que las pintadas han aparecido después de una celebración de los 'quintos' del pueblo, remarcando que la libertad de expresión de los jóvenes del municipio "no puede derivar en actos que atentan contra el bien común".

La portavoz municipal socialista, Xisca Mir, ha hecho un llamamiento al "respeto y a la convivencia pacífica que siempre ha prevalecido en sa Pobla y ha convertido el municipio en un ejemplo de acogida e integración".

A su juicio, las pintadas "utilizan expresiones claramente acusatorias contra la libertad de pensamiento política y que difunden posicionamientos extremistas que se alinean con el argumentario de la extrema derecha".