La APB inaugura en Palma un centro de interpretación para divulgar la actividad de los puertos de Baleares

Archivo - Puerto de Palma de Mallorca. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha inaugurado este lunes en Palma el nuevo Port Center, un centro de interpretación para divulgar la actividad de los puertos de Baleares y acercar a la ciudadanía su funcionamiento, impacto económico y social, así como los retos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la integración puerto-ciudad.

El equipamiento nace también con el objetivo de dar visibilidad a las políticas de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y compromiso ambiental impulsadas por el organismo portuario, según ha informado la APB en un comunicado.

El edificio alberga distintos espacios destinados a la divulgación, la actividad cultural y la participación ciudadana, entre ellos un espacio educativo para alumnos y familias, una sala audiovisual, un auditorio con capacidad para 180 personas y un centro de interpretación dedicado a la actividad marítima y portuaria de Baleares.

La muestra permanente explica la evolución del puerto de Palma, la función de los cinco puertos gestionados por la APB, la actividad náutica y de reparación naval, el tráfico de pasajeros y mercancías, así como la relación histórica de las Islas con el mar. El recorrido incorpora recursos audiovisuales, elementos interactivos, maquetas y objetos históricos.

Asimismo, el centro aborda algunos de los principales desafíos de futuro del sistema portuario balear y presenta diferentes proyectos relacionados con la sostenibilidad, la innovación y el retorno social impulsados por la APB.

El Port Center inicia ahora su actividad como equipamiento abierto al público y podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, así como los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

ESTRENO DE 'FARERAS. LA LUZ QUE NOS GUÍA'

Coincidiendo con la inauguración del equipamiento, el vestíbulo principal acoge desde este lunes la exposición temporal 'Fareras. La luz que nos guía', comisariada por Cristina Rodríguez Paz y centrada en la historia de las mujeres vinculadas al mantenimiento de los faros.

La muestra recupera la memoria de las seis mujeres que ejercieron profesionalmente como fareras en España, así como la de otras 20 que lograron acceder a estos puestos y la de numerosas pioneras que desempeñaron estas funciones de manera temporal en sustitución de familiares.

A través de documentación histórica y técnicas como la ilustración, el colaje, el ensamblaje, la pintura al óleo o la fotografía, la exposición propone una reflexión sobre el papel de estas mujeres en la historia marítima española.