La APB publica los pliegos para licitar el proyecto de reordenación del puerto de Palma

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) impulsa la transformación integral del puerto de Palma con la publicación de los pliegos para licitar el proyecto de reordenación de este enclave de 'Ciutat', para de este modo implementar un nuevo modelo de puerto que impulse la sostenibilidad, la innovación y la integración puerto-ciudad.

En rueda de prensa, recogida por Autoridad Portuaria de Baleares en nota posterior, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de APB, Javier Sanz, han informado que la entidad ha publicado los pliegos para licitar el Plan Maestro de Integración Puerto-Ciudad del puerto de Palma, proyecto que pretende cambiar la fisonomía y función del puerto, para posicionarlo como "motor clave para el desarrollo económico, social y medioambiental de la isla".

La transformación del Puerto de Palma, que se desarrollará sobre una superficie de 400.000 metros cuadrados, nace con "una visión sólida, compartida y ampliamente consensuada", han destacado, fruto de un "intenso proceso de diálogo" con más de 60 grupos de interés económicos, sociales, institucionales y ciudadanos.

La reordenación del puerto de Palma, que busca crear un nuevo modelo de puerto "que se integre de manera fluida con la ciudad, promoviendo la sostenibilidad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos", se basa en cuatro líneas estratégicas.

La primera de estas cuatro líneas estratégicas es la diversificación del tráfico de mercancías y pasajeros, y tiene como objetivo optimizar el tráfico portuario, asegurando su correcta sincronización con la cadena logística, han explicado.

Hay que recordar que la entidad gestiona anualmente cerca de 18 millones de toneladas de mercancías y alrededor de siete millones de pasajeros de línea regular en el puerto de Palma.

Estas operativas se concentrarán principalmente en el dique del Oeste, el muelle de Ponent y los muelles Comerciales.

La segunda línea, enfocada en la concentración de la industria náutica, busca reforzar el papel del puerto como "un referente en el sector", con el dique del Oeste como "centro neurálgico de la actividad industrial náutica".

Este sector agrupa a unas 800 empresas, genera una facturación anual de 1.100 millones de euros y da empleo a cerca de 5.000 personas, han defendido, considerando que esto lo consolida como "uno de los principales motores económicos vinculados al puerto".

En el muelle de Poniente se centralizará la actividad crucerística. Con más de dos millones de pasajeros y unas 500 escalas anuales, el puerto de Palma se prepara para ofrecer una experiencia "más fluida y agradable" tanto a los turistas como a los residentes.

La integración puerto-ciudad es otro de los pilares del proyecto. Los muelles Comerciales, el Moll Vell y el Contramuelle-Mollet serán transformados "en espacios accesibles para todos, promoviendo el uso público y ciudadano del entorno portuario". Con este objetivo, la zona contará con amplias áreas verdes, zonas recreativas y espacios para actividades sociales, culturales y educativas.

En este sentido, destaca la reubicación del Centro de Formación Profesional Dual Náutico-Pesquero, que permitirá ampliar significativamente el número de plazas y dar respuesta a una demanda formativa que actualmente multiplica por cinco la oferta existente.

Además, se reserva un segundo edificio para titulaciones universitarias. El proyecto incluye también la nueva escuela municipal de vela y piragüismo, la primera de estas características en Palma, concebida como centro docente y de tecnificación deportiva e integrada con un centro de alto rendimiento.

El proyecto pone asimismo énfasis en la innovación y el conocimiento. En los muelles Comerciales y el Moll Vell se instalarán infraestructuras como la sede del Centro Oceanográfico de Baleares, la nueva sede del Socib --ya en funcionamiento--, un edificio de innovación náutica denominado Sand Box y un centro de transferencia del conocimiento.

En cuanto al patrimonio, el proyecto contempla la recuperación del histórico paseo de la Riba, derribado en 1965, y el traslado piedra a piedra del faro de la Riba a su nueva ubicación al final de esta avenida, "como parte de un esfuerzo por preservar la memoria histórica del puerto y devolver a la ciudad una parte significativa de su identidad", han querido poner en valor.

Todo el ámbito contará de igual modo con espacios comunitarios de ocio al aire libre, amplias zonas verdes y áreas abiertas "pensadas para el disfrute ciudadano", han destacado.

Con todo, la reordenación del puerto de Palma se basará "en criterios de sostenibilidad, movilidad eficiente, preservación de la lámina de agua y conexión con otros espacios urbanos", con el propósito de avanzar de este modo hacia un modelo de puerto "verde y plenamente integrado en la ciudad", han subrayado.

El proceso de licitación del proyecto se ha iniciado este viernes con el envío de los pliegos a la plataforma de contratación del Estado y al Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE).

De éste, se seleccionarán cinco candidatos que elaborarán un anteproyecto técnico y económico con la previsión de tener el anteproyecto definitivo antes del verano de 2026.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PUERTO DE PALMA YA HA EMPEZADO

No obstante, han recordado que la transformación del puerto de Palma ya ha comenzado con diversas actuaciones que, según han señalado, marcan el inicio de esta reordenación: la remodelación del Paseo Marítimo, la modernización de las instalaciones del Club de Mar, la creación de una nueva zona industrial en el dique del Oeste y la renovación de las instalaciones de la entidad. También está en marcha la redacción del proyecto del nuevo Museo Marítimo de Mallorca y la reordenación del Portitxol, han añadido.

Con este proyecto, el puerto de Palma quiere consolidarse como "un modelo de puerto sostenible e innovador, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y de la isla en su conjunto".