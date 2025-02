Apesteguia: "MÉS no solo es una alternativa al PP, sino una alternativa a su modelo de país"

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Archivo.

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido este sábado, en las segundas jornadas de la formación ecosoberanista 'Parlem de com avançar en la transició del nostre model productiu' (Hablemos de como avanzar en la transición de nuestro modelo productivo), que en esta ocasión han tenido lugar en los Molins del Jonquet, en Palma, que "MÉS no solo es una alternativa al PP, sino una alternativa a su modelo de país".

En nota de prensa, MÉS ha informado que su coordinador general, Lluís Apesteguia, ha afirmado que los ecosoberanistas están preparados "no solo para ser una alternativa a los gobiernos autonómico e insular, de Marga Prohens y Llorenç Galmés, respectivamente, sino una alternativa al modelo de país del PP". "Ante la inacción y las promesas vacías de contenido del PP, desde MÉS por Mallorca presentamos propuestas concretas y solventes para impulsar la reindustrialización, el impulso al sector primario y la apuesta por la I+D+i", ha añadido Apesteguia.

En este sentido, el también portavoz parlamentario ha criticado que "a día 15 de febrero la presidenta del Govern no haya presentado ninguna medida en relación a la masificación turística, más allá de legalizar viviendas en suelo rústico para", en su opinión, "favorecer la especulación", y ha recordado que los 'populares' votaron en contra de la propuesta de MÉS per Mallorca para limitar la entrada de coches de alquiler en la isla y tienen "secuestradas" las proposiciones de ley ecosoberanistas para duplicar el Impuesto Turístico o crear un impuesto a los 'rent a cars'. Sobre estas dos medidas, Apesteguia se ha mostrado convencido que permitirían multiplicar los fondos destinados a la diversificación económica "porque al final todo se trata de esto, si como país apostamos por innovación o por más turismo, y en MÉS lo tenemos claro".

Apesteguia ha hecho estas declaraciones en las segundas jornadas de MÉS per Mallorca 'Parlem de com avançar en la transició del nostre model productiu' (Hablemos de como avanzar en la transición de nuestro modelo productivo), que en esta ocasión han tenido lugar en los Molins del Jonquet, en Palma.

Las mesas redondas de las jornadas de este sábado han sido 'Realitat i potencialitat del nostre sector primari, secundari i terciari' (Realidad y potencialidad de nuestro sector primario, secundario y terciario), 'Les cures i l'economia' (Los cuidados y la economía), 'Realitat i potencialitat del nostre sector quaternari i quinari' (Realidad y potencialidad de nuestro sector cuaternario y quinario) y 'El paper les Administracions Públiques i la necessitat d'una nova política de governança. El seu lideratge en un procés de transició de model productiu' (El papel de las Administraciones Públicas y la necesidad de una nueva política de gobernanza. Su liderazgo en un proceso de transición de modelo productivo).