Una aplicación para compartir coche y reutilizar material escolar, proyecto ganador en los premios 'Ibemprènjove'

Una aplicación que conecta a familias y a colegios para reducir residuos gana 1.000 euros en los premios 'Ibemprènjove'. - GOIB

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una aplicación que conecta a familias y centros escolares para compartir el coche, aprovechar los excedentes del comedor y reutilizar material escolar desarrollada por alumnos de la cooperativa Ecoschool Movement del CC Centro Internacional de Educación ha ganado los Premios 'Ibemprènjove' de Formación Profesional de grado medio y superior, por lo que ha recibido un premio de 1.000 euros.

Según ha informado este martes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la aplicación que ha creado la cooperativa sirve para conectar a familias y centros educativos para reducir emisiones y residuos.

Además del ganador, se han reconocido con segundos premios de 500 euros los proyectos 'Bluefrost' del CC Sant Antoni Abad y 'Ecoib' del IES Maria Àngels Cardona. También se han entregado cuatro accésits del 250 euros a dos proyectos del IES Sa Blanca Dona, uno del CC Sant Alfons y otro del CC Sant Josep.

Este concurso ha supuesto la creación de 53 cooperativas de 11 centros escolares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en las que el alumnado ha desarrollado proyectos empresariales reales, y ha trabajado aspectos como la creación de empresa, el marketing, la comunicación, la producción y la gestión económica.

Los proyectos finalistas incluyen iniciativas empresariales relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la tecnología, las aplicaciones móviles, el turismo, la salud, los servicios a las personas y el diseño de productos innovadores.

Los centros que han participado en el concurso son el CC Sant Antoni Abat, CC Sant Alfons, IES Maria Àngels Cardona, CC Centro Internacional de Educación, IES Xarc, IES Sa Blanca Dona, IES Marc Ferrer, CC Sant Josep Obrer y CIFP Joan Taix.

Entre las ideas presentadas, hay proyectos de economía circular con reutilización de plásticos, aplicaciones para mejorar la movilidad y la organización doméstica, productos tecnológicos para el hogar, calzado innovador, productos artesanales con identidad local y soluciones para mejorar la calidad del aire o reducir el derroche alimentario.

Estos galardones, impulsados por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de la ADRBalears, y la Conselleria de Educación y Universidades, tienen como objetivo reconocer los proyectos empresariales que crean los estudiantes de formación profesional de grado medio y superior que participan en el programa 'Ibemprènjove', de fomento y apoyo al emprendimiento.

A la entrega de premios han acudido la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, y la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), Silvia Delgado.