Aprobada la contratación por 2,7 millones de euros del servicio de asistencia sociosanitaria en Ponent

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la contratación, por un importe de 2,7 millones de euros, del servicio de prestación de asistencia sociosanitaria --cuidados de larga duración-- dentro del ámbito de gestión del IbSalut en el Sector Sanitario Ponent con Agrupación Médica Balear.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

La derivación a camas de larga estancia, ha explicado, es necesaria para los pacientes que por su complejidad transitan desde el episodio de hospitalización en un hospital de agudos hasta su domicilio o residencia, con una dependencia médica y social y una necesidad de recuperación funcional.

La atención sociosanitaria en un ámbito asistencial específico permite utilizar mejor los recursos sanitarios y liberar la presión asistencial de los hospitales de pacientes agudos, ha añadido.

Con el objetivo de desarrollar estructuras asistenciales adecuadas y adaptadas a los recursos disponibles, el Govern está ejecutando, dentro del Plan de Infraestructuras del Servicio de Salud 2024-2027, el proyecto constructivo del Parque Sanitario de Atención Intermedia Son Dureta.

PRORROGA DE LA VACUNA CONTRA EN MINGOCOCO B

El Consell de Govern también ha autorizado la prórroga del contrato de suministro de la vacuna contra el meningococo B para el año 2026 por un importe de 1,6 millones de euros.

Con esta cantidad, ha calculado Costa, podrán comprarse 27.000 dosis que permitirán cubrir las necesidades de vacunación de todo el archipiélago.

La vacuna contra el meningococo B está incluida en el calendario vacunal infantil para todos los niños durante el primer año de vida, con una pauta de tres dosis, a los dos, cuatro y 12 meses.

La vacunación masiva contra enfermedades de elevada incidencia o especial gravedad evita morbilidad y secuelas, ha destacado el también vicepresidente autonómico.

En el caso del meningococo B, se trata de una enfermedad poco frecuente pero muy grave, con una elevada tasa de secuelas y mortalidad.

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS CON BIOSIMILARES

La reunión del Consell de Govern de este viernes también ha dado luz verde a autorizar al Ibsalut a tramitar el acuerdo marco del que derivará la contratación del suministro de medicamentos biológicos con biosimilares para los centros sanitarios.

El importe máximo estimado de dicho contrato es de 65,1 millones de euros y su vigencia será de un año desde la fecha indicada en el contrato, con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo máximo de tres años más.

Los biosimilares de uso hospitalario que se incluyen en este contrato son, entre otros, los inmunomoduladores como adalimumab, rituximab o eculizumab; las hormonas, como la somatropina; los estimuladores de granulocitos, como filgrastim, o los fármacos de uso en retinopatías, como ranibizumab.

Es preciso proveer a los centros sanitarios de una gran cantidad de estos productos, ha apuntado el portavoz, para poder atender a los pacientes y garantizar el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.