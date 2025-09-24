Aprobada la contratación y ampliación del programa municipal de envejecimiento saludable 'Activa't'

Archivo - Personas mayores prácticando una actividad física. - AYUNTAMIENTO - Archivo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma aprueba la convocatoria de subvenciones para actividades educativas

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles iniciar el procedimiento para la contratación del servicio de talleres del programa municipal de envejecimiento saludable 'Activa't', con un contrato inicial de tres años y un coste máximo estimado de 805.250 euros.

Asimismo, se ha aprobado la posibilidad de prorrogar el contrato dos años más.

El programa 'Activa't', destinado a personas mayores de 60 años, ofrece talleres de ejercicio físico y actividades cognitivas y psicosociales para fomentar un envejecimiento activo y saludable.

Actualmente, el programa se desarrolla en ocho zonas básicas de salud de Palma, y con este nuevo contrato se prevé expandir el programa hasta cubrir todas las zonas de la ciudad.

En concreto, se llegará a un total de 14 grupos en una primera fase, y posteriormente se ampliará hasta 20 grupos a partir de septiembre de 2026.

Las zonas donde actualmente se desarrolla el programa son Son Pisà-Son Dameto, Pere Garau, Arquitecte Bennàsser-Plaça de Toros, Es Viver-Es Rafal, Coll de'n Rabassa-Molinar, Son Gotleu, Sant Agustí-Cala Major y Camp Redó- Cas Capiscol.

Las nuevas zonas incluidas en la primera fase de ampliación, una vez iniciado el nuevo contrato, serán Platja de Palma, Valldargent, Emili Darder, Son Ferriol, Son Cladera y Casa del Mar.

En la segunda fase (a partir de octubre de 2026) se incorporarán Son Rutlan, Son Serra, S'Escorxador, Escola Graduada y Santa Catalina.

SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Por otra parte, este miércoles se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para actividades educativas en centros educativos de Palma para el curso 2025/2026, con un presupuesto total de 66.000 euros.

La iniciativa está dirigida a centros educativos, asociaciones de alumnos, asociaciones de familias (AFA-AMIPA), así como de sus federaciones y confederaciones con sede en el municipio de Palma.

Entre las líneas de subvención cabe destacar el refuerzo educativo mediante sesiones extraescolares semanales con profesionales especializados; aulas de estudio y ludotecas; la participación en la Mostra de Teatro Escolar de Palma (MTE-2026), y otras actividades escolares y extraescolares como talleres, huertos, radios y revistas escolares, jornadas culturales, además de formación para las familias con actividades formativa dirigidas a AFAs y AMIPAs.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 del área de Educació y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria en el BOIB.