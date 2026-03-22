Aprobadas las bases para convocar 86 plazas de Bomberos de Mallorca

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado las bases que regirán la convocatoria de 86 plazas de personal funcionario de la categoría de bombero conductor.

Estas plazas se integran en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase de servicio de extinción de incendios, subgrupo C1, y corresponden a las ofertas públicas de empleo acumuladas de los años 2024 y 2025.

La institución insular ha subrayado en una nota de prensa que la aprobación de estas bases supone un paso previo imprescindible a la convocatoria del proceso selectivo, ya que establece el marco normativo que regulará el acceso a las plazas.

Así, se definen los requisitos de participación, el sistema selectivo y el desarrollo de las pruebas, que incluirán ejercicios teóricos, físicos y prácticos, así como las correspondientes valoraciones médicas y psicotécnicas.

Estas plazas permtirián reforzar la plantilla del Servicio de Bomberos de Mallorca, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa, garantizar una respuesta más eficiente ante emergencias y adaptar el servicio a las necesidades actuales del territorio.

Además, contribuirán a la renovación generacional del cuerpo y la consolidación del empleo público, asegurando al mismo tiempo los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.

Desde el Consell de Mallorca se ha destacado que esta iniciativa refuerza el compromiso con la seguridad ciudadana y la calidad del servicio público, en un contexto marcado por el incremento de la población, la movilidad y los riesgos asociados a emergencias, especialmente los incendios.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria específica, con los plazos y condiciones de participación, en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).