Aprobado por unanimidad el informe sobre la Estrategia Europea de Discapacidad

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad el informe sobre la Estrategia Europea para personas con discapacidad, del que ha sido ponente la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs.

En una nota de prensa, el PP europeo ha informado que el informe sobre Estrategia Europea para personas con discapacidad post 2024, del que ha sido ponente la eurodiputada del PP Rosa Estarás, ha sido aprobado con mayoría absoluta --48 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones-- en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Con este amplio respaldo, se votará en la sesión plenaria que se celebrará en noviembre.

La eurodiputada, considera que con este informe se hace un balance de la situación actual de la Estrategia, subrayando que todavía quedan aún hoy retos sobre los derechos de las personas con discapacidad en Europa.

Estaràs destacó que la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, ha proporcionado herramientas importantes como la Tarjeta Europea de Discapacidad, aún en periodo de transposición, y el Centro de Accesibilidad, ubicado en Madrid y gestionado por la ONCE.

No obstante, la eurodiputada reconoció que queda mucho camino por hacer, ya que aún persisten serios desafíos en empleo, educación, transporte, vivienda, justicia y salud. "La educación inclusiva significa que es el modelo educativo el que se adaptará a cada niño. Se necesitará para la inclusividad y la diversidad muchísimos recursos para que no se produzcan situaciones de 'bullying' dentro de los colegios", advirtió Estaràs.

En cuanto al empleo, recalcó que "hay muchas personas con discapacidad que no encuentran un empleo digno" por lo que en esta Estrategia se propone "una garantía de empleo y competitividad" para que estas personas encuentren "un empleo digno".

La vivienda también es un elemento sobre el que progresar en este plan, según la eurodiputada. "Si esta es una asignatura pendiente en toda Europa, va a ser también una asignatura mucho más complicada para el colectivo, por eso vamos a tener que priorizar medidas específicas para la vivienda", aseguró Estaràs.

En palabras de la eurodiputada, hay mucho que avanzar también en materia de salud, "para que haya prevención especialmente en el colectivo de las mujeres y tratamientos que sean inclusivos". La justicia también es un campo en el que Estaràs admitió que hay desafíos, sobre todo en violencia contra las mujeres, "porque el colectivo es muy vulnerable y las cifras de violencia contra las mujeres con discapacidad son alarmantes".

Estaràs sostuvo que es fundamental que la Unión Europea priorice esta estrategia, promueva la inclusión y garantice la plena aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de reactivar la Directiva sobre Igualdad de Trato.

"En el mundo polarizado de hoy, con el aumento de los delitos de odio, las personas con discapacidad siguen siendo especialmente vulnerables. Solo mediante una acción unida podremos construir una Europa verdaderamente igualitaria, en la que nadie quede atrás", concluyó.