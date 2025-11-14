Aprueban 22 millones para revertir las congelaciones salariales de 2020 y 2021 del IbSalut

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un suplemento de crédito por un importe de 22,3 millones de euros para financiar el gasto que corresponde pagar al personal del IbSalut en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre las congelaciones salariales de 2020 y 2021.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha recordado que el STEI Intersindical interpuso en 2021 un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consell de Govern de 24 de mayo de 2021.

La Sentencia firme constata que las retribuciones de dichos empleados públicos fueron congeladas sin una justificación suficiente, dada la coyuntura económica de España y de Baleares en aquel momento.

El pasado 14 de marzo, ha añadido, el Ejecutivo inició la ejecución de la sentencia mediante un acuerdo que supone, por un lado, recuperar los incrementos retributivos interanuales correspondientes a 2020 y 2021 que el Pacte no aplicó y, por otro, dispuso el restablecimiento, con efectos de 1 de enero de 2025, del resto de conceptos retributivos que dejaron de actualizarse a lo largo de los años 2020 y 2021 -además del complemento de destino, el complemento específico y la indemnización por residencia- al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes integrantes del sector público instrumental de la CAIB.

Dichos restablecimientos suponen un incremento total del 2,9 por ciento de las retribuciones complementarias a los empleados públicos al servicio de la CAIB.

Estas retribuciones, que afectan al personal de Servicios Generales, personal estatutario del IbSalut, personal docente de la enseñanza pública, y empleados públicos y del sector público instrumental, empezaron a recuperarse a partir de la nómina del mes de marzo.

Además, este viernes también se ha aprobado la aplicación del fondo de contingencia que prevé el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2025 para financiar 16 millones de euros del suplemento de crédito.