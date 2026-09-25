Aprueban declarar varios puntos de Eivissa como zonas turísticas saturadas y de reconversión

Archivo - Varios barcos fondeados en la playa de Talamanca. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha aprobado en pleno la declaración del Casco Antiguo y el Paseo Marítimo, Playa den Bossa y Talamanca --en el municipio de Eivissa-- como zonas turísticas saturadas y de reconversión.

Según ha informado el Consell en un comunicado, la declaración permite activar instrumentos para renovar las infraestructuras públicas, modernizar los establecimientos turísticos existentes y gestionar mejor la movilidad, el agua o el litoral.

El vicepresidente primero, Mariano Juan, ha explicado que el acuerdo surge de tres principios, tales como apostar por la calidad en vez de por la cantidad, gestionar mejor los flujos de movilidad y reducir los impactos derivados del turismo.

Juan ha destacado que las actuaciones de modernización no podrán implicar un aumento de las plazas turísticas.

La propuesta parte del documento elaborado por el Consell a finales de 2025 y de una petición del Ayuntamiento de Eivissa. También responde a la reivindicación del sector hotelero de disponer de herramientas que permitan reinvertir en unas zonas y unos establecimientos con necesidades de modernización.

El Plan de reconversión incorpora una previsión inicial de más de 35 millones de euros en actuaciones públicas y privadas. La programación incluye 6,9 millones para infraestructuras y accesibilidad; 1,5 millones para movilidad sostenible y 22 millones para reordenación y mejora urbana, entre otras partidas.

El Consell ha afirmado que las cantidades son estimativas y deberán concretarse mediante proyectos ejecutivos, instrumentos de planeamiento y las programaciones presupuestarias correspondientes.

Las zonas declaradas tendrán carácter estratégico a la hora de priorizar las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de edificaciones y espacios.

También se insta al Govern a impulsar, en colaboración con el Consell y el Ayuntamiento de Eivissa, un programa plurianual de inversiones públicas.

Los establecimientos turísticos situados en estas zonas podrán acogerse al régimen extraordinario de modernización si cumplen los requisitos. Las solicitudes se podrán presentar hasta junio de 2029.

El Consell ha afirmado que el acuerdo adoptado es el primero de un proceso insular. La institución dispone ya de documentación de otros municipios en fase de análisis e informe.

La previsión es aprobar, antes de que acabe 2026, las declaraciones de zonas turísticas saturadas o de reconversión del resto de municipios.