Apuñala a otro hombre que le había intentado robar y acaban los dos detenidos en Palma

Uno de los arrestados, de espalda y escoltados por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente apuñalar a otro que le había intentado robar previamente, quien también ha sido arrestado.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ocurrieron sobre las 22.00 horas del pasado domingo en el barrio de Son Gotleu.

El 091 recibió una llamada alertando de que un hombre había sido agredido por un grupo de personas y necesitaba asistencia médica. Una vez en el lugar, los agentes localizaron a un hombre sangrando que manifestó que le habían rodeado y golpeado con la intención de robarle su teléfono móvil.

La víctima, que tenía heridas tanto en la boca como en la nariz, acusó a un hombre que se encontraba en las inmediaciones de lugar como supuesto autor del robo con violencia.

Los agentes se entrevistaron con él y aseguró que, lejos de haber participado en ningún robo, había sido apuñalado en la espalda y en varias ocasiones por el otro hombre. Los policías localizaron un cuchillo de cocina de 13 centímetros de hoja escondido debajo de un vehículo.

Según la reconstrucción elaborada por los investigadores, primero tuvo lugar el intento de robo con violencia por parte del grupo de hombres. Después, la víctima se marchó a su domicilio, cogió un cuchillo y volvió a la calle, donde apuñaló al otro hombre.

Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios y finalmente arrestados, el primer como supuesto autor de un delito de robo con violencia y el segundo, por uno de lesiones.