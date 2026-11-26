La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, y el diputado Vicenç Vidal, frente al Congreso. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, ha advertido que, en el caso de obtener un escaño, no apoyará unos presupuestos generales del Estado que "vuelvan a dejar a Baleares a la cola de las inversiones".

De este modo se ha expresado este jueves en un acto de campaña celebrado a las puertas de la Cámara Baja y en compañía del diputado de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal.

Gomila, según ha informado la coalición en un comunicado, ha reivindicado la necesidad de que Baleares disponga de "una voz propia y determinante" en Madrid que lucha para intentar "poner fin al maltrato histórico del Estado en materia de financiación e inversiones".

"Representamos el 2,%% de la población del Estado, pero solo recibimos el 1,4% de las inversiones. Estamos cansados de ser una comunidad de segunda, que cuenta a la hora de pagar impuestos pero que desaparece cuando toca repartir recursos", ha criticado.

Ante esta situación, su propuesta es garantizar por ley que la inversión del Estado en Baleares sea, como mínimo, el equivalente a su peso poblacional y teniendo en cuenta la población flotante. Esta garantía, a su parecer, se debería mantener incluso en escenarios de prórroga presupuestaria, como ha ocurrido esta legislatura.

"No puede ser que las inversiones que recibimos dependan de la voluntad del ministro de turno. Queremos garantías por ley y capacidad para decidir desde aquí a qué destinamos los recursos que nos tocan", ha sostenido.

La candidata también ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta el crecimiento demográfico, la población flotante, los sobrecostes de la insularidad y el principio de ordinalidad, así como un Régimen Especial de Baleares (REB) "permanente y más ambicioso, que contribuya a diversificar la economía y a generar puestos de trabajo durante los doce meses del año".

"No pedimos privilegios, pedimos justicia. Queremos continuar siendo un territorio solidario, pero no podemos aceptar que esta solidaridad sea a costa de la calidad de nuestra sanidad, de nuestra educación y del bienestar de nuestra gente", ha incidido.

Gomila, además, ha criticado "la falta de compromiso de los grandes partidos estatales" con las necesidades específicas que tiene Baleares. "Mientras el PP y Vox quieren un Estado cada vez más centralizado, el PSOE se conforma con las migajas que les dan desde Madrid y las ven como grandes victorias", ha subrayado.

En ese sentido, ha asegurado que los votos a Ara Més-Front Ampli "no serán un cheque en blanco para ningún Gobierno estatal" sino que "estarán al servicio de la gente de Baleares". "Seremos exigentes, combativos y determinantes. No daremos apoyo a ningún presupuesto del Estado que vuelva a dejar a Baleares a la cola de las inversiones. No vamos a Madrid a pedir favores, vamos a defender lo que nos corresponde", ha subrayado.

Gomila ha recordado que los últimos presupuestos generales del Estado sitúan a Baleares como la tercera comunidad autónoma con menos inversión territorializada, 186 millones de euros. La inversión media por habitante es de 280 euros en el conjunto del país, una cifra que se reduce a 150 euros en el archipiélago.

"Esta discriminación tiene consecuencias directas sobre el día a día de nuestra gente. Son menos inversiones en transporte público, en vivienda, en infraestructuras hidráulicas y en servicios que necesitamos para vivir mejor", ha concluido.