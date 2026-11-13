Ara Més-front Ampli propone fondos públicos para impulsar empresas locales, crear empleo y fomentar la inversión - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto crear dos fondos públicos para impulsar las empresas locales, formar puestos de trabajo y fomentar las inversiones en proyectos con el objetivo de diversificar la economía de Baleares.

La candidata de la formación al Congreso, Carme Gomila, ha defendido la necesidad de apostar por nuevos sectores productivos que "generen oportunidades de futuro y permitan reducir progresivamente la dependencia del turismo".

La coalición ha planteado crear dos fondos públicos, uno para apoyar a empresas de sectores estratégicos, y otro que permita a las familias invertir voluntariamente sus ahorros en proyectos productivos para obtener rentabilidad.

"Baleares tiene talento, empresas y muchas oportunidades de futuro. Lo que necesitamos es ayudarlas a crecer y crear las condiciones para que los jóvenes puedan tener un buen trabajo y desarrollar su proyecto de vida aquí. No podemos seguir dependiendo casi exclusivamente del turismo", ha afirmado Gomila.

INVERSIÓN PÚBLICA PARA CREAR EMPRESAS

La primera propuesta consiste en crear un fondo público de capital que, conjuntamente con la inversión privada, permita poner en marcha, consolidar y hacer crecer empresas de sectores como el agroalimentario, la industria, las nuevas tecnologías, las energías renovables y la cultura.

El objetivo, ha añadido la formación, es apoyar actividades económicas que generen puestos de trabajo estables, con buenos sueldos y un alto valor añadido, y contribuir a recuperar sectores que han ido perdiendo peso en la economía de las Islas.

"Queremos que los recursos públicos también sirvan para ayudar a una empresa agroalimentaria a ampliar la producción, a una industria local a modernizarse o a un proyecto innovador a convertirse en una empresa que cree puestos de trabajo", ha detallado la candidata.

FOMENTAR LA INVERSIÓN

La segunda propuesta es la creación de un fondo de inversión público remunerado que ofrezca a las familias la posibilidad de destinar voluntariamente una parte de sus ahorros a proyectos empresariales del archipiélago, con el objetivo de obtener una rentabilidad y contribuir al desarrollo de la economía productiva.

Este instrumento permitiría canalizar inversiones hacia empresas locales y sectores con potencial de crecimiento, así como ofrecer una alternativa de inversión al inmobiliario. En este sentido, Gomila ha asegurado que buscan abrir "nuevas oportunidades" para que los ahorros también puedan contribuir a hacer crecer a las empresas.

También ha remarcado que estas iniciativas permitirían reforzar el campo y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria, recuperar tejido industrial e impulsar sectores vinculados a la innovación y la transición ecológica.

DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA

La tercera medida planteada por Ara Més-Front Ampli es revisar el Régimen Especial de Baleares (REIB) para eliminar los incentivos que favorecen el monocultivo turístico y orientar los beneficios y recursos públicos hacia actividades que contribuyan a diversificar la economía.

La coalición ha recordado que las Islas han pasado de recibir cinco millones de turistas anuales hace 40 años a acercarse a los 20 millones, mientras que sectores como el campo y la industria han perdido una parte importante de su peso económico. El sector primario, que en 1970 representaba más del 8 por ciento del PIB, actualmente no llega al 2 por ciento. Asimismo, la industria ha pasado del 13,7% al 5,5%, mientras que el sector servicios representa cerca del 88% de la economía.

Además, a pesar del fuerte crecimiento económico de las últimas décadas, este, ha apuntado la formación, "no se ha traducido en una mejora equivalente del bienestar de la población". Entre los años 2000 y 2023, el PIB de Baleares creció un 44%, pero el PIB real por habitante solo aumentó un 0,7%.

"Hemos crecido mucho en número de turistas, pero no en la misma proporción en calidad de vida. Cada vez cuesta más acceder a una vivienda y llegar a fin de mes. Nuestro objetivo no es simplemente que la economía crezca, sino que este crecimiento se traduzca en más bienestar para la gente que vive aquí", ha insistido Gomila.

La candidata también ha recordado el cierre de empresas como Agama, Piema o s'Esplet como ejemplos de las dificultades que atraviesan sectores productivos que necesitan más apoyo. Finalmente, Gomila ha defendido que las Islas tienen capacidad para construir un modelo económico "más equilibrado, sostenible y con más oportunidades".