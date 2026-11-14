Ara Més-Front Ampli situará el feminismo como un eje transversal de su programa electoral

Las candidatas de Ara Més-Front Ampli a las elecciones del 29N Carme Gomila y Rosa Cursach. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha reivindicado la necesidad de poner las políticas feministas en el centro de la acción política para "combatir las desigualdades económicas y sociales que sufren las mujeres de Baleares".

La formación ha planteado esta propuesta durante un acto celebrado en el bar Flexas de Palma bajo el lema 'Vivir ens costa la vida', en que la candidata en el Congreso, Carme Gomila, ha presentado las principales propuestas de la coalición para mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres.

"Cuando se habla del coste de la vida, no se habla solo del precio de la vivienda o de la cesta de la compra. Se habla de mujeres que cobran menos, que tienen pensiones más bajas, que asumen los cuidados y que, demasiadas veces, tienen que renunciar en su propia vida para sostener la de los otros", ha aseverado.

La candidata ha recordado que la brecha salarial anual en Baleares era del 14% el 2023 y que, el 2025, las mujeres cobraban una pensión media un 27% inferior a la de los hombres. "La desigualdad acompaña a las mujeres durante toda la vida laboral y continúa cuando se jubilan. En unas islas donde vivir es cada vez más caro, esta injusticia todavía es más grave", ha advertido.

Ante esta realidad, Ara Més-Front Ampli ha defendido que el feminismo tiene que ir "más allá" de las declaraciones institucionales y traducirse en "medidas económicas, laborales y sociales concretas".

Entre las principales propuestas de la coalición destaca la implantación de un Salario Mínimo Interprofesional Balear, adaptado al coste real de vivir en las islas, para mejorar los ingresos de las personas trabajadoras, especialmente en los sectores más feminizados.

Esta medida iría acompañada de un complemento insular para las pensiones, con especial atención a las mínimas y no contributivas, que perciben mayoritariamente mujeres.

"No es aceptable que una mujer que ha trabajado toda la vida no pueda llegar a final de mes. Ara Més-Front Ampli quiere que los salarios permitan vivir aquí y pensiones que garanticen una vejez digna. El feminismo también es defender la independencia económica de las mujeres", ha afirmado Gomila.

La coalición también impulsará un plan de choque contra la precariedad laboral en sectores como la limpieza, los cuidados, el comercio, la educación de 0 a 3 años, las auxiliares de enfermería y la hostelería. El plan incluiría el refuerzo de la Inspección de Trabajo, medidas contra la parcialidad involuntaria y la temporalidad y un mayor reconocimiento económico y social de las curas.

Al mismo tiempo, han puesto el foco en la distribución "desigual" de las tareas domésticas y de los cuidados, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Para revertir esta situación, la coalición propone duplicar las horas de ayuda a domicilio y reconocer legalmente el derecho al respiro de las personas cuidadoras.

"Durante demasiado tiempo se ha dado por hecho que las mujeres tenían que cuidar, al renunciar a horas de descanso, a oportunidades laborales y a proyectos personales. Los cuidadis sostienen la sociedad pero no pueden continuar sosteniéndose a expensas de la vida de las mujeres", ha asegurado Gomila.

La candidatura defiende una prestación universal de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años y la gratuidad universal del comedor escolar en Infantil y Primaria de la red pública, con el objetivo de "reducir las cargas económicas de las familias y combatir la pobreza infantil".

Durante el acto, la coalición también ha advertido de la amenaza que representan los discursos de la derecha y la extrema derecha contra los derechos feministas, especialmente en cuestiones como el derecho al aborto y la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos.

Gomila ha defendido que las próximas elecciones generales también son "decisivas" para garantizar los derechos conquistados y avanzar en igualdad.

"Quieren hacer creer que el feminismo ya no es necesario mientras existen desigualdades salariales, violencias machistas y mujeres que no pueden abandonar una relación abusiva porque no tienen una alternativa residencial. Y, mientras tanto, la derecha y la extrema derecha cuestionan derechos que han costado décadas conseguir", ha criticado.

La candidata ha insistido que Ara Més-Front Ampli será un "muro" ante cualquier intento de "hacer retroceder los derechos de las mujeres". "Ni un paso atrás en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ni un paso atrás en la lucha contra las violencias machistas", ha mantenido.

Gomila ha hecho un llamamiento a la movilización feminista para el próximo 25 de noviembre y ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia un modelo social que sitúe las personas y los cuidados por delante de los beneficios económicos.

"No se quiere un feminismo de discursos vacíos. Se quieren políticas que se noten en las nóminas, las pensiones, las casas y en el tiempo que se dispone para vivir. Porque no se quiere que vivir cueste la vida. Vivir bien, vivir aquí y una vida digna para todas", ha concluido.