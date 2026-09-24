Ara Més presenta iniciativas en el Parlament y el Congreso y reclama en vivienda responsabilidad y medidas urgentes

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ara Més ha presentado iniciativas en el Parlament balear y en el Congreso "contra la compra especulativa" y para garantizar que la vivienda sea para vivir.

Según ha indicado la federación formada por MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, las propuestas responden a la necesidad de adoptar medidas específicas, adaptadas a la realidad de cada territorio, que garanticen que las viviendas cumplan su función social y prioricen las necesidades de la población residente.

La presentación de las iniciativas tiene lugar un día después del desahucio de una mujer de 87 años de su piso en Madrid donde vivía desde hace 70 años.

"El caso de Maricarmen no es un hecho aislado: es la evidencia de un sistema que ha permitido que la especulación inmobiliaria pase por ante los derechos de las personas. Cuando una mujer de 87 años puede ser expulsada de su casa, después de toda una vida, es que hemos dejado de tratar la vivienda como un derecho fundamental y lo hemos convertido en una mercancía al servicio de los intereses de unos pocos", han señalado en un comunicado.

Ara Més ha subrayado que la emergencia residencial está afectando gravemente al conjunto de los territorios, donde la especulación y la presión turística y la competencia entre los usos residenciales y otros usos de la vivienda agravan las dificultades de acceso a una casa.

"Más allá de casos extremos como el de Maricarmen, o el de Olga de la semana pasada, son miles las personas que no pueden pagar un alquiler, que no se pueden independizar, las que apenas llegan a final de mes o las que viven en una infravivienda", han recordado.

Ara Més ha apuntado a los gobiernos autonómicos, que no están aplicando sus competencias, y al Gobierno central, "que no está aportando soluciones reales a esta dramática situación".

En este sentido, han pedido al Ministerio de Vivienda y al conjunto del Ejecutivo central que impulse, dentro de sus competencias, las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para reforzar la protección de las personas vulnerables ante los desahucios, limitar las prácticas especulativas, ampliar el parque público de vivienda y garantizar que la vivienda sea para vivir.

Por su parte, reclaman a los gobiernos autonómicos que ejerzan sus competencias en materia de vivienda y desplieguen los instrumentos disponibles para dar respuesta en las necesidades de sus territorios.

En el caso de Baleares, esto incluye la evaluación y tramitación de las solicitudes de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, así como el impulso de políticas que garanticen el acceso de la población residente a una vivienda digna.

Ara Més ha criticado la "beligerancia antisocial de la extrema derecha" y la falta de valentía del PSOE.