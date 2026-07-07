Arcadi España participará en la firma del acuerdo con los sindicatos para actualizar el plus de insularidad en Baleares

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Marta Fernández - Europa Press

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, firmará este miércoles el acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para la actualización de la indemnización del plus de insularidad de los funcionarios del Estado destinados a Baleares.

El acto tendrá lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, tras una reunión previa que mantendrá España con representantes de los firmantes del pacto retributivo, que prevé cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales y las Islas.

De este modo, los 11.176 efectivos de la Administración del Estado residentes en Baleares recibirían las mismas cuantías que en la actualidad tienen los empleados públicos en Canarias y su distribución sería también similar.

Por tanto, el acuerdo distingue entre los residentes en Mallorca, a los que actualiza la compensación un 100% de media, y los del resto de islas del archipiélago, con más de un 300% de media para Menorca, Ibiza y Formentera.

El CSIF ha celebrado las mejoras conseguidas, que servirán para compensar el coste de la vida, las dificultades de movilidad, el acceso a la vivienda, entre otros factores en esta comunidad autónoma.

Para la organización sindical, esta actualización es independiente a las mejoras que se deben negociar para el conjunto de territorios afectados en los términos recogidos en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.

De su lado, UGT ha celebrado los incrementos, acordados tras cuatro reuniones en las que han intervenido varios ministerios y que ha contado con la participación del secretario general de UGT Servicios Públicos de Baleares, Miguel Ángel Romero, y el responsable de la Administración General del Estado de UGT, Fernando Martorell.

En un comunicado, la organización sindical ha mostrado su satisfacción por haber logrado acabar con la "discriminación" del personal del Estado destinado en Baleares tras "más de 20 años de lucha y reivindicaciones".

CCOO ha valorado el acuerdo para el incremento del plus de insularidad para los funcionarios del Estado en Baleares, aunque se ha abstenido en la votación de este lunes al considerar que las cuantías son insuficientes y deja fuera a Canarias, Vall d'Aran, Ceuta y Melilla.

Igualmente, la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y el sindicato Justicia Policial (Jupol) han considerado que el aumento de la indemnización por residencia en Baleares es un "parche insuficiente" y que "no resuelve el grave problema de fondo".

EL ACUERDO MARCO

El incremento de estas cuantías se contempla en el apartado séptimo del Acuerdo Marco firmado con los sindicatos en noviembre de 2025, que contemplaba que se revisarían al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad.

En dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica.

El texto del acuerdo alcanzado este lunes incorpora el compromiso de seguir negociando otras mejoras sobre la misma materia.