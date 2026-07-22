Arcadi España ve "incomprensible" que el PP se oponga a la condonación de 1.741 millones de deuda para Baleares

El ministro de Hacienda, Arcadi España (d), llega a la celebración de la reunión institucional y sindical, a 8 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Illes Balears (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha considerado "incompresible" que el PP se oponga a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, que en el caso de Baleares ascendería a los 1.741 millones de euros.

De este modo se ha pronunciado un día antes de que el Congreso de los Diputados debata las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y por Vox al proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común.

"Resulta incomprensible que el PP se oponga a una medida que permitiría destinar más recursos a sanidad o educación y que no establece agravios comparativos, como lo demuestra el hecho de que 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna este partido", ha dicho el ministro.

Según los datos difundidos este miércoles por la Delegación del Gobierno en Baleares, la condonación de la deuda asciende hasta los 83.252 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales 1.741 millones corresponden a Baleares, la segunda cifra más alta.

La Delegación ha subrayado que la quita, a la que el Govern se ha opuesto en reiteradas ocasiones, permitiría a la administración autonómica un ahorro en el pago de intereses de 275 millones.

Esta medida, ha defendido, es "compatible" con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que para el archipiélago supondría 412 millones de euros adicionales.