Arde un camión en Mercapalma y el humo obliga a confinar algunas viviendas

Columna de fuego visible desde la distancia. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha ardido este lunes en Mercapalma y el humo generado, visible desde la distancia, ha obligado a confinar algunas viviendas y a recomendar a los moradores que no salgan de los inmuebles a no ser que se dé orden de evacuar.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el fuego, que se ha declarado en una zona cercana al perímetro del aeropuerto, se ha declarado sobre las 15.30 horas y algunos vecinos de las zonas cercanas han escuchado fuertes explosiones.