Arde un vehículo en un polígono de Palma

Coche incendiado en el polígono de Son Oms. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en el incendio de un vehículo en el polígono industrial de Son Oms.

Según la información facilitada por el cuerpo, el suceso ocurrió sobre las 01.50 horas de este jueves, cuando agentes de la Unidad Nocturna (UNOC) actuaron al declararse el incendio.

Una vez asegurada la zona para garantizar la seguridad del resto de usuarios del polígono, se trabajó de manera coordinada con los Bomberos de Palma, que se encargaron de la extinción de las llamas.

Más tarde, efectivos de Emaya intervinieron para realizar las tareas de limpieza de la calzada, retirando los residuos de la combustión y dejando la vía en condiciones óptimas para la circulación.