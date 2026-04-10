Arde un yate en las proximidades del puerto de Eivissa

Archivo - Vista de Ibiza desde el mar. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un yate de varios metros de eslora ha ardido la tarde de este viernes en las proximidades del puerto de Eivissa.

Los Bomberos de Eivissa se han desplazado hasta el dique de Botafoc por si fuera necesaria su intervención desde tierra, según han informado desde el Consell insular.

No obstante, la embarcación de Salvamento Marítimo que se está ocupando de las tareas de extinción del incendio ha decidido arrastrar el yate mar adentro al considerar que es insalvable.

De la investigación de los hechos se está ocupando la Guardia Civil. Por el momento se desconoce si hay personas afectadas.