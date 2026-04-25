Arden cuatro contenedores junto al Pueblo Español de Palma

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PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han sofocado un incendio que ha calcinado cuatro contenedores ubicados cerca del Pueblo Español.

El fuego, según han confirmado fuentes de la Policía Local, se ha desatado poco después de las 03.45 horas de la madrugada de este sábado en la calle Torrentó.

Hasta allí se han desplazado dotaciones de los Bomberos de Palma, que han sofocado las llamas, y agentes de la Policía Local, que han supervisado la situación.

Por el momento se desconoce si el incendio ha podido ser intencionado o si, por el contrario, se ha producido de manera fortuita.