Arden cuatro contenedores junto al Pueblo Español de Palma

Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca.
Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 25 abril 2026 13:42
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PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han sofocado un incendio que ha calcinado cuatro contenedores ubicados cerca del Pueblo Español.

El fuego, según han confirmado fuentes de la Policía Local, se ha desatado poco después de las 03.45 horas de la madrugada de este sábado en la calle Torrentó.

Hasta allí se han desplazado dotaciones de los Bomberos de Palma, que han sofocado las llamas, y agentes de la Policía Local, que han supervisado la situación.

Por el momento se desconoce si el incendio ha podido ser intencionado o si, por el contrario, se ha producido de manera fortuita.

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