Armengol apela a la responsabilidad de partidos en el accidente de Urda

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados en Urda. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha pedido "responsabilidad" a los partidos políticos en su reacción al accidente ferroviario en Urda y ha rechazado hacer valoraciones sobre si el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe dimitir.

La representante de la Cámara Baja ha respondido de este modo al ser cuestionada este lunes por los medios de comunicación, sobre la decisión del PP de personarse en la causa judicial abierta por el accidente de trenes y sobre el cese del ministro.

En primer lugar, Armengol ha mostrado su apoyo y respeto por las víctimas y sus familiares, ya que son gente que "sufre mucho", y ha pedido que se hagan las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Por otro lado, ha resaltado que Puente comparecerá en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar "todas las explicaciones", algo que ha destacado porque es un hecho que no se repetía desde los años 80 por el Golpe de Estado de 1981.

Asimismo, ha llamado a la "responsabilidad" a todos los partidos políticos, que se empatice con el "dolor de la gente" y se busquen las soluciones posibles para que un accidente como este "no vuelva a suceder".

En cuanto a la pregunta por la dimisión de Puente, ha alegado que no le corresponde a ella tomar esta decisión como presidenta del Congreso pero cree que el ministro ha hecho "lo que tenía que hacer", que, a su juicio, es "dar la cara, dar explicaciones y adoptar soluciones desde el Ministerio".