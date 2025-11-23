Armengol carga contra el Consell por eliminar las ayudas a la OCB y Joves per la Llengua: "El ataque es evidente"

Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha cargado contra el equipo de gobierno del Consell de Mallorca por eliminar las subvenciones nominativas para la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua.

"El ataque a la lengua catalana vuelve a ser evidente en esta legislatura", ha criticado en un mensaje en la red social X, en el que ha acusado al Consell de "perseguir" a aquellos que trabajan para la promoción y divulgación de la lengua y cultura propias.

Según ha advertido, cuando se deja de dar apoyo a quienes trabajan por la lengua y la cultura "no se ahorra nada", sino que "se vacían espacios de convivencia, de cohesión y de memoria compartida".

"La lengua es el alma de nuestro pueblo, nos ha unido en momentos difíciles, nos ha hecho crecer como sociedad y ha sido clave para que las Islas sean lo que somos: un territorio plural, abierto y orgulloso de nuestra identidad", ha destacado Armengol, agregando que, por ello, "cuesta de entender que se quiera invisibilizar el trabajo de quien la defiende".

Asimismo, ha agradecido la "inestimable labor al servicio del pueblo" que realizan la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua.